Lauf-Event ist ein Riesenerfolg für Sonnenbühl

SONNENBÜHL-WILLMANDINGEN. Der Trailrun am Samstagvormittag mit Start und Ziel Bolberghalle Willmandingen hatte es in sich: 900 Höhenmeter galt es zu bewältigen. Der 23 Kilometer lange Kurs durchs Gelände führte die 167 Läuferinnen und Läufer über unbefestigte Wege querfeldein erst zum Bolberg und dann zum Roßberg, der die Sportler forderte. Teilnahmebedingungen waren unter anderem Trittsicherheit auf technisch anspruchsvollen Wegen und Steigen, zudem ein gut ausgeprägtes Orientierungsvermögen im Gelände sowie gute Vorbereitung auf die körperlichen Herausforderungen der Strecke. Trailrunning-Schuhe mit Profilsohle für matschige und glitschige Passagen waren ebenso ein Muss wie funktionelle Bekleidung und Verstaumöglichkeiten samt Wasserbehälter.

Timo Sauer vom Organisationsteam wies beim Briefing auf die schwierigen und markanten Stellen hin und gab Tipps für unterwegs. »Die Strecke ist anspruchsvoll, allerdings in einem besseren Zustand als im vergangenen Jahr«, versicherte er und erklärte: »Nach dem ersten langen Anstieg auf den Riedernberg muss dort die Hütte umrundet werden, also nicht abkürzen. Ein Streckenposten ist postiert.« Lachen erntete er, als er auf die »Grüne Hölle« zu sprechen kam. »Sie ist in einem sehr guten Zustand, aber wild. Da kann man schon mal Brennnesseln oder Äste streifen.« Die Streckenmarkierungen mit Kreide und Bändeln seien sehr gut sichtbar, ebenso Hinweise auf die beiden Versorgungsstationen: eine auf dem Bolberg - mit super Aussicht -, die zweite an der Skihütte Genkingen. »Das hört ihr sofort. Dort ist ein kleines Stimmungsnest«, scherzte er. »Es wird euch gefallen, kommt hier gut wieder an.«

Sascha Heinze kam aus Duisburg angereist

Moderator Frank Bauknecht kennt sich in der Szene aus, moderierte schon den Stuttgart-Lauf und andere Marathonläufe. »Das hier ist ein Highlight, sehr anspruchsvoll und exklusiv, für jeden Sportler eine Herausforderung. Die Besten der Besten sind da.« Die Gruppe der Teilnehmer war bunt gemischt mit Ex-Triathleten, ehemaligen Trail-Meistern und vielen Hobbyläufern. Die weiteste Anreise hatte Sascha Heinze aus Duisburg.

Zum ersten Mal dabei war Christian aus Kirchentellinsfurt, der bekannte: »Meine Frau hat gemeint, ich sollte sportlich mal wieder was unternehmen.« Für Ute Huber aus Bodelshausen ist es der zweite Lauf am Bolberg, sie war vergangenes Jahr schon dabei und kennt einige Leute. »Ich laufe sehr gerne und das ist ein prima Trainingslauf in sehr schönem Gelände.« Als Schlussläuferin fungierte Nicole Wiech von den Organisatoren, die mit ihrem Besen im Gepäck die Strecke aufräumte und sauber machte. »Das ist mein Erkennungszeichen und trägt zur Gaudi bei«, witzelte sie.

»Das Wichtigste ist, dass alle gesund ins Ziel kommen«, betonte Organisator Manfred Böck. Es soll ein unvergesslicher Tag für die Trailrunner sein, bei dem sie zugleich die Alb kennenlernen und erleben. Die Idee zum Bolbergtrail hatte er zusammen mit Timo und Marcy bei Home-Trails rund um den Bolberg. »Wir wollten auch anderen Läuferinnen und Läufern zeigen, welches Trailrunning-Potenzial rund um Sonnenbühl und den Bolberg schlummert.« Aus der kleinen »Spinnerei« wurde ein konkreter Plan, der nicht nur bei Gleichgesinnten auf Akzeptanz stieß, sondern auch von Sonnenbühler Vereinen unterstützt wird, so am Samstag auch mit Helfern.

Aufgeregte Kinder beim 1. Kidslauf

Neu in diesem Jahr schloss sich an den Start der Erwachsenen der Kidslauf an, der über eine Strecke von etwa eineinhalb Kilometern führte. Zur Freude der Kinder, wie Jasper, Louie und Hendrik versicherten: »Wir sind aufgeregt und wollen gewinnen.« Bevor es los ging, machte Tanja Maier vom Orga-Team Aufwärmübungen mit den 36 Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Da kam Freude auf beim Hüpfen, Beugen und Strecken. Auch bei den Eltern und Besuchern, die beim Start anfeuerten und beim Zieleinlauf applaudierten.

Erst mal Aufwärmen mit Tanja Maier, bevor es an den Start geht Foto: Gabriele Bimek

Der zwölfjährige Jacob Suchalla kam als erster ins Ziel nach gut fünf Minuten. Eine für die Kids willkommene Geste vom Veranstalter: Alle teilnehmenden Kinder erhielten dank Sponsoren Preise fürs Mitmachen. Bei den Erwachsenen bewältigte Andreas Schindler die herausfordernden 23 Kilometer in 1:38:12, Laura Hampel benötigte nicht ganz 15 Minuten mehr. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz. »Dieser Bolbergtrail war ein Riesenerfolg für Sonnenbühl«, bringt es Böck auf den Punkt. (GEA)