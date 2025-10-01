Künstlerin Valentina Elshani stellt in Sonnenbühl aus: Ein Leben und Bilder im Wandel

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Stark sein. Frei sein. Stolz sein. Dankbar sein. Zufrieden sein. Träume verwirklichen. Neues lernen. Positiv sein. Sich akzeptieren. Nicht aufgeben. Traumata überwinden. Zur Selbstliebe finden. All diese Botschaften und noch viele mehr kann man in den Bildern von Valentina Elshani lesen. Sie spiegeln ihren eigenen Lebensweg wider, sie klagen nicht an, aber sollen zum Nachdenken anregen, sollen Unausgesprochenes artikulieren, sollen auch Schönheit, Kraft und Energie ausstrahlen. Obwohl sie sich mit Avantgarde und Konzeptualismus beschäftigt hat, ihren Ideen mit Installationen und Performances Ausdruck verliehen hat, bedient sie sich auch des klassischen Metiers der Malerei.

»You are very special« ist der Titel dieses Bildes von Valentina Elshani. Foto: Cordula Fischer »You are very special« ist der Titel dieses Bildes von Valentina Elshani. Foto: Cordula Fischer

1978 wurde Valentina Elshani in Prizren (Kosovo) geboren. Gemalt und gezeichnet hatte sie schon als Kind leidenschaftlich gern. Ihren Eltern war das eher ein Dorn im Auge. Sie wurde Krankenschwester und ihre Eltern erwarteten, dass sie Ärztin werde. Sie bereitete sich tatsächlich auf die Aufnahmeprüfung vor, aber das Schicksal wollte es anders: Sie traf ihre ehemalige Kunstlehrerin und ihre Entscheidung war klar, die sie daheim nach Diskussionen auch durchsetzte. Sie studierte Kunst. Geprägt haben sie die Isolation des Landes und der Kosovo-Krieg (1998-1999). »Es gibt kaum etwas Schlimmeres als isoliert zu sein, nicht seine freie Meinung äußern zu können.«

»Flying« ist der Titel dieses Bildes von Valentina Elshani. Foto: Cordula Fischer »Flying« ist der Titel dieses Bildes von Valentina Elshani. Foto: Cordula Fischer

Ihr Weg führte sie als Flüchtling und später auch als Stipendiatin nach Deutschland, wo sie ihr Studium an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart fortsetzte. Sie kehrte in ihre Heimat zurück, arbeitete in verschiedenen Berufen, unter anderem in der Deutschen Botschaft. Künstlerisch war sie lange Zeit nicht tätig. Ihr Sohn wurde 2008 geboren, hatte gesundheitliche Probleme, erst nach zwei Jahren wurde bei ihm Autismus diagnostiziert. Als er sechs Jahre alt war, kam Valentina Elshani zurück nach Deutschland. Ihr Antrieb: Ihren Sohn mit besseren Therapien in die Selbstständigkeit zu begleiten. Sie arbeitete als Krankenschwester in Reutlingen, seit fünf Jahren ist sie in der Sonderberufsfachschule Christian Morgenstern in Rommelsbach tätig. Vor zwei Jahren begann sie, wieder zu malen. »Jetzt bin ich da, wo ich immer sein wollte«, sagt sie, hat ihre Kunst seither bereits in mehreren Ausstellungen präsentiert.

Die Ausstellung Die Ausstellung von Valentina Elshani unter dem Titel »Transformation« im Kunsthaus Alte Schule, Hauptstraße 30, in Sonnenbühl-Undingen beginnt mit der Vernissage am Freitag, 3. Oktober, um 16 Uhr. Die Künstlerin wird eine Einführung in ihr Werk geben. Es sind außerdem Bilder ihrer Tochter zu sehen, ihr Sohn begleitet die Vernissage am Klavier. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 26. Oktober, geöffnet ist sie immer samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr. (cofi)

»Das Leben hat mich gelehrt, nie aufzugeben, offen für neue Herausforderungen zu sein. Das Leben geht weiter.« Und führt manchmal über verschlungene Wege und Umwege zum Ziel. Ihre Bilder malt sie meist in »knalligen« Farben, setzt einen anderen Akzent als Kontrast, der zerstört, der das Bild ändert oder es in eine neue Richtung lenkt. Wie es das Schicksal mit dem Leben macht. Die Acrylfarbe ermöglicht ihr, schnell zu arbeiten: »Wenn ich ein Ziel habe, versuche ich, es schnell zu erreichen«. Sie kombiniert Malerei mit Zeichnung. Viele ihrer Motive zeigen Frauen. Inspiriert von den vom Krieg traumatisierten Frauen in ihrer Heimat. Inspiriert vom Schönheitswahn, dem sich Frauen unterwerfen. Inspiriert von der Stärke der Frauen, die unterdrückt werden, die sich durchkämpfen. »Was wäre die Welt, die Natur ohne Farben? Was wäre die Welt ohne Frauen?« Da sind Konturen von Frauenköpfen, sie haben kein Gesicht, sind leer, schöner Schein statt Individualität und Identität, seelenlos. Andere sind sehr wohl charakterisiert, die Werke tragen sprechende Titel wie »You are very special«, »Flying«, »Life is so beautiful«, »Live your life« oder »Don't be angry«.

»Life is so beautiful«: Valentina Elshani will positive Botschaften vermitteln. Foto: Cordula Fischer »Life is so beautiful«: Valentina Elshani will positive Botschaften vermitteln. Foto: Cordula Fischer

In einer weiteren Werk-Serie verarbeitet Valentina ihren eigenen Kindheitstraum, sie wollte Ballerina werden. Daraus wurde nichts, aber ihre Tochter lebt ihn gerade. Bewegung ist das Thema. Melodie, Musik, Grazie. Die Körper sind nicht mehr als Silhouetten, strahlen aber Eleganz, Schönheit und Körperlichkeit aus. Körper und Geist in Einklang. Valentina Elshani will positive Botschaften vermitteln, die intellektuelle Wahrnehmung des Betrachters beeinflussen, aber auch Emotionen freisetzen. »Ich war und bin für meine Kinder und Schüler aktiv. Und jetzt auch mit meiner Rückkehr zur Kunst für mich. Das erfüllt mich.« (GEA)