Ab Herbst: Montage von Windkraftanlagen in Sonnenbühl

SONNENBÜHL/TÜBINGEN. Die Vorbereitungen am Standort des neuen Windparks Hohfleck der Stadtwerke Tübingen (swt) bei Sonnenbühl sind in vollem Gang. Der Bau der Fundamente der fünf geplanten Windenergieanlagen beginnt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Im September kommen dann die verschiedenen Bauteile per Schwertransport an – unter anderem die 73,66 Meter langen Rotorblätter. Bis zum Jahresende sollen die Windenergieanlagen fertig aufgebaut sein.

Über ihre Tochtergesellschaft Ecowerk hatten die Stadtwerke Tübingen vor zwei Jahren 100 Prozent der Anteile an der Projektgesellschaft für den Windpark Hohfleck übernommen. Projektiert und gebaut wird er vom Projektentwickler SoWiTec. Die vor Ort in Sonnenbühl ansässige Firma hatte mit dem Spatenstich im September 2023 das Windparkprojekt auf den Weg gebracht. Im Juli 2022 hatte das Landratsamt Reutlingen die endgültige Genehmigung erteilt.

Ökostrom aus der Region

»Bald beginnt die Montage der Windräder des ersten swt-Windparks hier in der Region. Darauf haben wir lange gewartet und dies ist ein für die swt ganz besonderes Projekt«, sagt swt-Geschäftsführer Ortwin Wiebecke. »Mit dem Windpark Hohfleck werden wir einen weiteren großen Schritt auf unserem Ausbaupfad der Erneuerbaren Energien machen – und damit erhebliche Mengen an klimafreundlichem Ökostrom selbst in der Region und für die Region erzeugen«.

Mit dem Bau der fünf Fundamente starten die konkreten Bauarbeiten, nachdem die notwendigen Flächen bereits im vergangenen Jahr gerodet und zuletzt die Zuwege präpariert worden waren. Die notwendigen Kabelverlegungen müssen noch abgeschlossen werden, bevor danach ab September die Anlieferung der Bauteile erfolgt.

Nach und nach werden dann die fünf Anlagen des Typs Vestas V150 aufgebaut. Die Windräder haben jeweils einen Rotordurchmesser von 150 Metern bei einer Nabenhöhe von 123 Metern. Jede Anlage hat eine Leistung von 4,2 MW – der gesamte Windpark kommt somit auf 21 MW. Wenn abschließend auch das geplante Umspannwerk steht, könnte der Windpark Hohfleck bis Ende 2025 fertig errichtet sein.

Die Stadtwerke Tübingen planen, aus dem Windpark Hohfleck ein Bürgerprojekt zu machen und Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten. Das Angebot, etwa über Energiegenossenschaften aus der Region, soll zur Einweihung des Windparks bekannt gegeben werden. (eg)