Auf glatter Fahrbahn: Zwei Autos kollidieren bei Sonnenbühl

SONENBÜHL. Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach derzeitigem Stand die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen zwischen Erpfingen und Trochtelfingen ereignet hat. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger den Gemeindeverbindungsweg in seiner Mercedes C-Klasse in Richtung Trochtelfingen.

Hierbei geriet der Mercedes ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Suzuki Vitara eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenprall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 17.000 Euro. (pol)