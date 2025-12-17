Beeindruckende Vorführungen des TSV Undingen

Die Rhönradgruppe begeisterte das Publikum bei der Jahresabschlussfeier des TSV Undingen, ebenso die Fußballer, die den »Schuh des Manitu« auf die Bühne brachten. FOTOS: VEREIN

SONNENBÜHL. Ein abwechslungsreiches und beeindruckendes Programm bot die große Jahresabschlussfeier des TSV Undingen den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Den Auftakt machten die Gruppen der Jüngsten aus dem Kindertanzen und dem Kinderturnen. Ihren ersten Auftritt hatten die Aktiven des Geräteturnens, das seit einiger Zeit wieder fest im Angebot des TSV verankert ist. Die Gruppe unter der Leitung von Trainerin Alexia Köbler, unterstützt von Carolin Nestel, meisterte ihre Vorführungen mit Bravour. Ein weiteres Highlight war die Rhönradgruppe mit ihrer Aufführung »Laser and Lights«. Eindrucksvoll zeigten die Sportlerinnen, was mit Körperspannung, Ruhe und Konzentration im und auf dem Rhönrad möglich ist – ein Auftritt, der das Publikum sichtlich begeisterte. Für beste Unterhaltung sorgten auch die aktiven Fußballer. Sie entführten die Zuschauer in diesem Jahr ins Land der Indianer und präsentierten »Der Schuh des Manitu« auf lustige und mitreißende Weise. Es war der gelungene und viel umjubelte Abschluss der Veranstaltung.

Einen Gastauftritt hatte die Jugendgarde der 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft, die mit ihrer Einlage »One Day in USA« das Publikum beeindruckte. Gut angekommen ist auch die große Tombola, die – von etlichen Sponsoren unterstützt – viele attraktive Preise bot. Die Jahresabschlussfeier wurde dank des Einsatzes der vielen Helferinnen und Helfer vor und hinter den Kulissen zu einem Erfolg und bildete einen wunderbaren Abschluss eines ereignisreichen Sportjahres. (eg)