Auto prallt bei Sonnenbühl gegen Baum und überschlägt sich - Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer beim Überschlag mit seinem Wagen am Dienstagmorgen auf der L230 zwischen Genkingen und Engstingen erlitten. Das berichtet die Polizei. Der 26-jährige Ford Transit-Lenker kam kurz vor 8.30 Uhr wohl aufgrund von Unachtsamkeit im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte an der Böschung gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Transporter. Der wohl leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug, an dem sich der Sachschaden auf circa 10.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. (pol)