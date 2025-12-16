SV Erpfingen und des FC Sonnenbühl feiern mit 80er-Jahre-Show

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-ERPFINGEN. »Back to the 80s« lautete das Motto der Jahresabschlussfeier des Sportvereins Erpfingen. Die Festhalle erstrahlte in weihnachtlichem Glanz mit bunter 80er-Jahre-Deko, während die Moderatoren Lisa Bez und Joachim Maier im schillernden 80er-Jahre-Sportanzug durch den Abend führten.

Vorstandssprecher Maik Schweikardt bergüßte das Publikum und blickte auf das Vereinsjahr 2025 zurück, bevor er langjährige Vereinsmitglieder ehrte. Im Anschluss an das gemeinsame musikalische Aufwärmen zeigten die jüngsten Mitglieder aus dem Kinder- und Wezelturnen I und II verschiedene Vorführungen, darunter Tänze, Bodenturnübungen wie Purzelbaum, Sprünge, Rad schlagen, Handstand, Pyramiden, Trampolinsprünge und Saltos. Ein kleines Highlight war der »Tanz-Battle« zwischen Kindern und Eltern beim Ententanz, der für viel Spaß und Gelächter sorgte.

Die Sportabzeichen wurden überreicht und auch der Nikolaus besuchte die Feier und verteilte süße Überraschungen an alle Kinder. Nach einer Pause für den Tombola-Losverkauf des FC Sonnenbühl zeigte die Hip-Hop-Gruppe, verkleidet als Superheldinnen, ihr Talent. Die Gruppe Fitness und Gesundheit hatte einen Stargast dabei: Mike Krüger, der mit seinem 80er-Jahre-Hit und der »Nippelmaschine« für ausgelassene Stimmung sorgte.

Ausflug in den Wilden Westen

Das Step-Aerobic-Team begeisterte die Gäste mit einer 80er-Show, bei der verschiedene Tänze auf dem Stepper vorgeführt und bewertet wurden – eine sehr sportliche Leistung. Den krönenden Abschluss gestaltete der FC Sonnenbühl als »FC Hollywood«, der die Gäste mit aufwändig durchdachten Choreografien in den Wilden Westen entführte und sein Showtalent in originalgetreuen Kostümen zum Besten gab.

Für die Bewirtung sorgte der Skiclub mit zahlreichen Helfern und die Tombola hielt wieder viele tolle Preise bereit. Der Abend klang aus mit ausgelassener 80er-Musik an der Bar. Fotos der Veranstaltung sind auf der Homepage des Vereins zu sehen. (pm)

www.sv-erpfingen.de