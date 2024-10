Wegen technischem Defekt: Pfullinger Echazbad muss kurzfristig schließen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Aufgrund eines technischen Defekts muss das Pfullinger Hallenbad Echazbad kurzfristig und vorerst bis auf Weiteres schließen. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung am Freitagmittag. Um was für einen Defekt es sich handelt, machte die Verwaltung keine Angaben. »Schon jetzt laufen die Bemühungen um eine schnellstmögliche Behebung des Defekts«, heißt es in der Mitteilung. Wie lange die Reparaturarbeiten voraussichtlich dauern werden, ließ die Verwaltung offen. »Die Stadt informiert, sobald das Hallenbad wieder öffnen kann.« (pm)