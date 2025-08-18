Das Leben genießen: Schwimmen bei Flutlicht im Pfullinger Freibad

So leer wird es am Samstag sicher nicht sein: Das Schwimmerbecken im Schönbergbad bei nächtlicher Stimmung. FOTO: STADT

PFULLINGEN. Bei Flutlicht bis spät in den Abend schwimmen und das Leben genießen – am Samstag, 23. August, lädt das Schönbergbad wieder dazu ein. Im Pfullinger Freibad leuchten also bis in die Nacht die LED-Fackeln, Lichterkugeln schwimmen auf wie unter Wasser und bescheren den Gästen extra lange Badezeiten. Geöffnet ist das Bad bis um 23 Uhr, Einlass-Ende entsprechend anderthalb Stunden früher und Badeschluss um 22 Uhr. Ab 20.30 gelangen Badebegeisterte zum Abendtarif ins Bad.

Für Feierstimmung wird garantiert: Von 19 bis 23 Uhr sorgen DJ Jens mit Relax- und Sommerhits, eine extra eingerichtete Chill-Area und eine Lichtershow für ganz besondere Stimmung – kühle Getränke gibt’s an der (alkoholfreien) Cocktailbar. Ab 22 Uhr untermalen Lichter und Musik die letzten Minuten im Bad dann zum romantischen Ausklang.

Für das Flutlichten hat sich das städtische Bäderteam außerdem besondere sportliche Highlights einfallen lassen – über den ganzen Nachmittag verteilt: Es gibt dreierlei Wassergymnastik, ein Wettrutschen an der Wasserrutsche, einen Arschbomben-Contest vom Drei-Meter-Turm und auf der Spielwiese darf sackgehüpft werden, was das Zeug hält. Außerdem steht von 10 bis 19 Uhr eine Hüpfburg zur Eroberung bereit.

Start mit Weißwurstfrühstück

Übrigens geht das Ganze am Morgen bereits los: Um 9 Uhr erwartet das Schönbergbad seine Gäste mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und Musik. Dabei ist die Vorbestellung des Weißwurstfrühstücks wichtig, entweder direkt am Kiosk oder telefonisch unter 0157 58199164. Wer das verpasst, kommt den Tag über dafür in den Genuss leckerer Crêpes, Kaffee und Kuchen und darüber hinaus einer kleinen Auswahl an warmen Speisen am Freibad-Kiosk.

Die Veranstaltung wurde vom städtischen Bäderteam und dem Team von Reum in enger Zusammenarbeit organisiert. (eg)