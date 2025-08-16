Von Auto angefahren: Radfahrer in Pfullingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Freitagmittag ist es in der Marktstraße in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Lenker gekommen, bei welchem der Radfahrer erhebliche Verletzungen erlitten hat. Das berichtet die Polizei. Ein 20-jähriger Skoda-Lenker wollte gegen 13.30 Uhr vom Gelände eines Schnellrestaurants auf die Marktstraße einfahren. Beim Abbiegen missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 35-jährigen Radfahrers. Beim anschließenden Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Beinverletzungen zu.

Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch erstbehandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lenker des Skoda blieb unverletzt. Der Sachschaden am PKW und am Fahrrad beläuft sich insgesamt auf etwa 3.500 Euro. (pol)