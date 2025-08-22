Gemeinsames Bäderticket für Pfullingen, Eningen und Lichtenstein gilt länger

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bei der Vorstellung des gemeinsamen Bädertickets war die Verlängerung als Option bereits mitgedacht, nun kommt sie tatsächlich. Die Rathaus-Chefs in Pfullingen, Eningen und Lichtenstein sind sich einig: Noch bis zum Ende der Sommersaison – in allen drei Bädern geht diese bis zum 14. September – soll das 3-Bäder-Ticket gültig sein. Das heißt also weiterhin: Badegäste mit Saisonticket aus einem der drei Bäder erhalten jeweils auch Einlass in die beiden anderen – und das selbstverständlich nach wie vor ohne Aufpreis.

Die Regelung besteht bereits seit Anfang August und ist als Testprojekt für eine mögliche engere Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Bädern konzipiert. Für die Badegäste bedeutet dies noch mehr Gelegenheiten, die Freibäder der Nachbarn zu entdecken und dadurch zusätzliche Abwechslung in ihren Badespaß zu bringen. Dieser Spaß verlängert sich nun um zwei Wochen.

Weiterhin ist wichtig zu beachten, dass der Einlass mit dem Saisonticket aus einem anderen Bad nur zu den jeweiligen Kassenöffnungszeiten (siehe nachfolgend) erfolgen kann, da die Tickets persönlich durch das Bäderpersonal kontrolliert werden müssen.

Die Kassenzeiten der einzelnen Bäder

Pfullingen: Täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr (montags bis freitags sporadisch auch von 7:00 bis 9:00 Uhr).

Eningen: Durchgehend parallel zu den Öffnungszeiten des Bades – Montag & Mittwoch 7:00 bis 19:00 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag 9:00 bis 19:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 18:00 Uhr.

Lichtenstein: Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr, Samstag & Sonntag 10:00 bis 17:00 Uhr. (pm)