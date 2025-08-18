Neuer Pfarrer für Pfullingen Nord

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Er will etwas näher bei den Menschen sein und hofft, dass ihm das in Pfullingen gelingt, sagt Christoph Pascher, der seit Pfingsten im Pfarrhaus der Magdalenenkirche in der Hauffstraße wohnt. Der 37-Jährige ist seither für den Pfarrbezirk Nord der evangelischen Kirchengemeinde Pfullingen zuständig. Er hatte sich die Stelle bewusst ausgesucht, wollte etwas weniger Zeit mit Verwaltungsarbeit verbringen. Zuvor war er rund acht Jahre lang geschäftsführender Pfarrer in Horrheim und Gündelbach im Remstal.

Jetzt sitzt er in seinem Büro in der Hauffstraße und wirkt zufrieden, blickt in den großen Garten, der von Bäumen begrenzt wird und freut sich, dass seine beiden älteren Kinder schon Kontakt mit den Nachbarn aufgenommen haben und dort die Spielgeräte nutzen dürfen. Und schon mehrfach hat der begeisterte Rennradfahrer die Steigen rund um Pfullingen genossen. Dass er und seine Familie sich hier wohlfühlen können, das kann Pascher sich gut vorstellen.

Ökumene schätzen gelernt

Aufgewachsen ist Christoph Pascher in Nagold in einem christlichen Elternhaus mit vier älteren Schwestern. »Das sorgte für manche Freiheit«, erzählt er und lacht. In den CVJM ist er gegangen, hat ihn später geleitet und Posaune gespielt - im Posaunenchor, aber auch in einer Bigband. Nach dem Abi und dem Zivildienst im Berchtesgadener Land fragte er sich, was danach kommt. »Ich kann mit Menschen und ich kann Sprachen«, hat er sich damals gesagt und sich fürs Theologiestudium entschieden. Beim katholischen Proseminar in Ehingen an der Donau hat er nicht nur in einem Jahr die alten Sprachen gelernt, sondern in der katholischen Einrichtung erste Erfahrungen mit der Ökumene gemacht und sie schätzen gelernt.

Alte Sprachen lernen macht ihm Spaß. Dabei tauche man in eine alte Kultur ein, erfahre, wie die Menschen früher dachten, erzählt er. Damals im Vorseminar musste man schon kräftig lernen, aber sich ansonsten nicht um viel kümmern. »Da kam ich so viel zum Fahrradfahren und Bücherlesen, wie zu keiner anderen Zeit.« Dass Pascher die Sprachen in kurzer Zeit intus hatte, hat ihn in seiner Entscheidung fürs Theologiestudium bestärkt. Studiert hat er dann später in Tübingen, Berlin und Zürich. Eigentlich hatte er nach Princeton gewollt. Nicht unbedingt aus fachlichen Gründen. Gerade im Studium habe man die Zeit, die Welt kennenzulernen. Dass er stattdessen in Zürich landete, tut ihm im Nachhinein aber nicht weh. In einer WG mitten im Herzen der größten Stadt der Schweiz kam er unter. Als Gegenleistung hat er dort das Archiv der CEVI, einer dem CVJM ähnlichen Jugendorganisation, aufgearbeitet. In Zürich habe er gelernt, »was die Stadt braucht«, sagt er.

Die Menschen brauchen Geschichten

Wichtig ist Pascher, dass Glaube mehr ist als Ethik. Für ihn heißt das, »dass ich gehalten und getragen bin von jemanden, der mich kennt und ich ihn.« Das mache »einen groß und arg klein zugleich«. Oft werde sich heute auf christliche Werte berufen, dabei aber vergessen, dass es diese Werte nicht ohne den Glauben an Gott gäbe. Wichtig sei es deshalb, die Geschichten aus der Bibel weiterzuerzählen, etwa die vom barmherzigen Samariter. Ohne das Gleichnis verliere der Begriff der Nächstenliebe seine Kraft. »Menschen brauchen Geschichten.« Die liebste ist ihm die Josef-Geschichte aus dem alten Testament. Sie mache deutlich, dass Gott führe und lenke, »mal mit uns, mal gegen uns.« Aber letztlich stehe die Erkenntnis, dass er es gut macht, sagt Pascher.

Jetzt freut er sich darauf, die Familien- und Jugendarbeit zu begleiten. »Was wollt ihr und wie kann ich dabei helfen?«- das werden dabei zentrale Fragen des neuen Pfarrers sein. Der, wie gesagt, nahe bei den Menschen sein und offen und ehrlich auftreten will. »Vielleicht bin ich ein bisschen konfliktscheu«, räumt der Pfarrer ein. Dafür sei er aber ein guter Diplomat und ein guter Zuhörer mit einem Gefühl für Situationen und für die Menschen. »Und ich bin nicht verkopft«, erklärt der 37-Jährige. »Mit viel Vertrauen in Gottes Führung, Kreativität und Herzlichkeit wirkte er in dieser Zeit nicht nur als Seelsorger, sondern auch als Brückenbauer, Freund und Impulsgeber«, so lobten ihn die Kirchengemeinderatsvorsitzenden aus Horrheim und Gündelbach zu seinem Abschied. (GEA)