Steine auf die Straße gestürzt: Honauer Steige gesperrt

LICHTENSTEIN. Die Honauer Straße bleibt vom Pech verfolgt: Nachdem am Montag ein umgestürzter Baum für eine mehrstündige Sperrung gesorgt hatte, ist der Albaufstieg seit Montagabend der B312/B313 schon wieder gesperrt. »Zwischen den Kehren bei Honau sind mehrere größere Steine auf die Fahrbahn gefallen«, sagt Polizei-Sprecher Gerhard Jaudas auf GEA-Anfrage. Diese hätten sich durch den starken Regen am Hang gelöst und seien auf die Straße gefallen. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Jedoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass Fahrzeuge beschädigt wurden, die über die Steine gefahren sind. Laut Jaudas hatten die Brocken auf der Fahrbahn eine Größe von bis zu 50 Zentimetern.

Die Straßenmeisterei habe die Honauer Steige sofort gesperrt und die Steine weggeräumt, so Jaudas. Derzeit sind Arbeiten im Gange, um zu überprüfen, ob sich weitere Steine an den Hängen lösen und auf die Straße stürzen könnten. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit noch nicht absehbar, sagt der Polizei-Sprecher. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Weil derzeit auch die Holzelfinger Steige aufgrund von Bauarbeiten gesperrt ist, fließt der Verkehr über die Stuhlsteige. Am Dienstagmorgen gab es im Berufsverkehr auch Stau auf der Eninger Steige.

Hangrutsch auf Honauer Steige erst vor wenigen Monaten

Erst im vergangenen Jahr war die Honauer Steige wegen eines Hangrutsches für etwas mehr als einen Monat gesperrt. Die Extremwetterlage im Mai und Juni hat in Baden-Württemberg zu zahlreichen Überschwemmungen von Straßen sowie Schäden an der Straßeninfrastruktur gesorgt. Betroffen war auch die Honauer Steige im Verlauf der B312 zwischen Lichtenstein-Honau und dem Kreisverkehr beim Traifelberg. Dort ereignete sich Anfang Juni ein durch Starkregen ausgelöster Hangrutsch am talseitigen Fahrbahnrand.

Der Albaufstieg wurde vom 6. November voll gesperrt und am 10. Dezember wieder freigegeben. Zur Stabilisierung der Böschung wurde in diesem Zeitraum ein Stahlgitternetz angebracht, das mit 70 Stahlnägeln im Untergrund verankert ist. Gleichzeitig wurde die dafür erforderliche Straßensperrung genutzt, um parallel vier Setzungsbereiche mit Geokunststoffen zu sanieren und rund 600 Kubikmeter Boden auszutauschen. Abschließend wurden auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern Asphaltbeläge ausgetauscht. Aufgrund der erforderlichen Mehrarbeiten beliefen sich die Baukosten an der B312 auf rund 500.000 Euro. Sie wurden vom Bund getragen.

Steinschlag sorgte für einmonatige Sperrung

Zuvor war die Honauer Steige aufgrund eines Steinschlags Ende Januar mehrere Monate halbseitig gesperrt. Ein Gutachten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) in Freiburg bestätigt damals eine akute Steinschlaggefahr. Für dringend erforderliche Felssicherungsarbeiten wurde die B312 zwischen Honau und dem Kreisverkehr Traifelberg vom 13. Mai bis 12. Juni voll gesperrt. Die Kosten für die Felssicherung in Höhe von rund 240.000 Euro wurden vom Bund als Baulastträger der Bundesstraße getragen.

Im oberen Bereich der Honauer Steige wurde aufgrund vorhandener Gefährdungen durch Steine und kleinere Felsblöcke, die sich aus dem Oberhang lösen, eine sogenannte Vernetzung installiert. Die steinschlaggefährdete Felsböschung kurz vor der letzten Haarnadelkurve in der Honauer Steige wurde mit einem Stahlgitternetz überzogen, das an rund 200 Stahlnägel verankert wurde, um die mürben Felspartien zu sichern. In den anschließenden Böschungsbereichen wurde auf einer Länge von rund 400 Metern Länge lockeres Gestein von Hand aus den Felswänden gelöst und gezielt zum Absturz gebracht, um ein unkontrolliertes Herunterfallen auf die Straße zu verhindern. Das Lösen von Hand ist notwendig, um die Eingriffe in den sensiblen Naturraum so gering wie möglich zu halten.

Verbindung zwischen Honau und Traifelberg

Die Honauer Steige ist ein Albaufstieg über die Bundesstraße B 312, zwischen Honau und dem Traifelberg. Sie verbindet das Echaz­tal mit der Albhochfläche. Es gibt einen Rad- und Fußweg entlang der alten Zahnradbahntrasse, der parallel zur Honauer Steige verläuft. Dieser Weg wird gelegentlich für Umleitungen genutzt, zum Beispiel, wenn die Straße gesperrt ist. (GEA)