Schwelbrand in Lichtensteiner Wohnhaus - aufwendige Löscharbeiten

LICHTENSTEIN. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am frühen Samstagmorgen, kurz nach 1.30 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Hauffstraße in Honau gerufen worden. Dort bemerkte die Bewohnerin eine Rauchentwicklung in den Wohnräumen und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte schließlich einen Schwelbrand in der Wand nahe eines Kaminofens feststellen, was zu aufwendigen Löscharbeiten führte.

Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung musste die B 312 für mehrere Stunden gesperrt werden, was zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Sachschaden am Gebäude, welches aktuell nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich auf circa 60.000 Euro. (pol)