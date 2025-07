Die Holzelfinger Steige wird bis Oktober erneuert

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) lässt ab Montag, 7. Juli, die Fahrbahndecke der L 387 zwischen den Lichtensteiner Ortsteilen Unterhausen und Holzelfingen, die Holzelfinger Steige, erneuern. Auslöser für die Arbeiten sind aufgetretene Risse, Verdrückungen und Ausmagerungen auf diesem circa 2,7 Kilometer langen Streckenabschnitt der Landesstraße.

Im Zuge der Belagsarbeiten werden auch die durch Starkregen entstandenen Fahrbahnsetzungen im Verlauf des Streckenabschnitts beseitigt und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit die Fahrzeugrückhaltesysteme erneuert. Günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt, können die Arbeiten bis Anfang Oktober abgeschlossen werden, teilt das PR mit.

Zwei Bauabschnitte

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten unter Vollsperrung der L 387. Der erste Bauabschnitt beginnt an der Zufahrt zum Sportgelände Unterhausen und endet an der Einmündung der Straße »Im Städtle« in die L 387 (Römerstraße) in Holzelfingen. Ziel ist es, diesen Abschnitt bis Ende August fertigzustellen.

Der zweite Bauabschnitt verläuft von der Zufahrt zum Sportgelände Unterhausen bis zum Ortseingang von Unterhausen. Der Verkehr von Unterhausen in Fahrtrichtung Holzelfingen wird am Montag im Laufe des Vormittags in Unterhausen über die B 312 nach Honau und weiter bis zum Kreisverkehr B 312/L 230 am Traifelberg, dann über die L 230 in Richtung Münsingen und die L 387 nach Holzelfingen umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Zufahrt zum Sportgelände ist während dieser Zeit nur von Unterhausen aus möglich.

Während der Sperrung der Holzelfinger Steige werden die betroffenen Fahrten der Bus-Linien 7644 und 7606 über die B 312, Honauer Steige und Traifelberg nach Holzelfingen umgeleitet. In Unterhausen werden die Haltestellen »Holzelfinger Straße« an die bestehenden Haltestellen »Bahnhofstraße« verlegt. In Holzelfingen entfallen die Haltestellen »Römerstraße«, dafür werden in der Ohnastetter Straße Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 1,97 Millionen Euro. Als Baulastträger der Landesstraße stellt das Land die Mittel für die Maßnahme bereit. (eg)