So laufen die Bauarbeiten auf der Holzelfinger Steige

Die Fahrbahnsanierung ist aufwändig: Für die Geowaben muss an verschiedenen Abschnitten ein drei Meter tiefer Graben gebuddelt werden, um den Hang zu sichern.

LICHTENSTEIN. Der Anfahrtsweg macht es deutlich: Bis zur Auffahrt zum Sportgelände des TV Unterhausen rollt das Fahrzeug von Holzelfingen aus angenehm über neuen Asphalt. Auf einer Strecke von 1,1 Kilometern ist die Holzelfinger Steige bislang schon saniert. Momentan ist das zweite Teilstück bis zum Ortsschild Unterhausen an der Reihe.

Seit 7. Juli sind täglich sechs bis acht Arbeiter damit beschäftigt, dieses wichtige Verbindungsstück auf die Schwäbische Alb im Zuge der Landesstraße 387 auf einer Strecke von insgesamt 2,4 Kilometern wieder fit zu machen für die immense Belastung.

Täglich rund 8.500 Fahrzeuge

Rund 8.500 Fahrzeuge pro Tag muss die Straße aushalten. Um dem Druck des täglichen Verkehrs standzuhalten, musste der Fahrbahnaufbau »bituminös verstärkt werden«, wie Danny Freudenau, Projektleiter des Regierungspräsidiums (RP), erklärt. Soll heißen: Der Asphalt wird verstärkt. Aber das ist noch nicht alles. Talseitig haben die Facharbeiter die Bordsteine erneuert. Die Leitplanken, die im Fachjargon Fahrzeugrückhaltesystem heißen, wurden ebenfalls ersetzt, sodass es jetzt ein durchgängig einheitliches System ist. Die Straßenmarkierungen bis zur Sportplatz-Auffahrt sind ebenfalls schon auf den Asphalt aufgebracht.

Neue Leitplanken und neuer Belag: Von Holzelfingen bis zur Auffahrt zum Sportgelände ist die Fahrbahn auf der Steige bereits saniert. Foto: Dieter Reisner Neue Leitplanken und neuer Belag: Von Holzelfingen bis zur Auffahrt zum Sportgelände ist die Fahrbahn auf der Steige bereits saniert. Foto: Dieter Reisner

Eine Steige - wie die nach Holzelfingen - ist den Unbilden der Natur ausgesetzt und durch Unwetter oder Starkregen gefährdet. Reparaturen mussten in der Vergangenheit immer wieder ausgeführt werden, weil sich der Untergrund bewegt hat. Pendler bemerkten die Unebenheiten an verschiedenen Stellen. Deshalb baut das RP nun an mehreren Abschnitten sogenannte Geowaben ein, die verhindern sollen, dass der Hang rutscht. Für diese Festigungsbänder wird ein drei Meter tiefes Loch in einen Teilabschnitt gegraben, in das sie dann in Waben schichtweise eingebracht werden. Das soll künftig verhindern, dass das Erdreich ins Rutschen kommt, etwa wenn es stark regnet, erläutert Freudenau.

Drei Monate für 2,4 Kilometer

Es ist ein aufwändiger Prozess, schildert der Projektleiter. Diese Arbeit erklärt auch, warum für die 2,4 Kilometer lange Strecke drei Monate Bauzeit veranschlagt worden sind. »Doch alles ist im Zeitplan, obwohl es viel geregnet hat«, stellt der Bautechniker fest. Mitte Oktober soll die Steige wieder für den Verkehr geöffnet werden, sofern nicht noch etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Damit rechnet der Fachmann aber nicht.

Bis Mitte Oktober bleibt die Holzelfinger Steige noch für den Verkehr gesperrt. Foto: Dieter Reisner Bis Mitte Oktober bleibt die Holzelfinger Steige noch für den Verkehr gesperrt. Foto: Dieter Reisner

1,3 Kilometer haben die Baufacharbeiter noch vor sich, und dabei jeden Tag den Kampf mit Motorradfahrern, uneinsichtigen Autofahrern oder Lkw-Lenkern, die in Holzelfingen die Absperrung missachten. Diese gilt im Übrigen auch für Radfahrer. Während des Vorort-Termins mit dem GEA probieren es drei sportliche Rennradfahrer. Von Holzelfingen aus rasen sie über den neuen Belag und werden von Projektleiter Danny Freudenau per Handzeichen angehalten.

Neue Leitplanken sind angebracht worden. Foto: Dieter Reisner Neue Leitplanken sind angebracht worden. Foto: Dieter Reisner

Nach kurzer Diskussion fällt ein Radler beim Anfahren vor das riesige Hinterrad eines großen Schleppers. Kurzer Schreck, ab weder dem Radler noch dem Fahrer ist etwas passiert. Das hätte anders ausgehen können, sagt der Projektleiter. »Zum Glück hat sich der Schlepper nicht bewegt«. (GEA)