Pfullinger Stiftung »Zeit für Menschen« engagiert sich fürs Gemeinwohl - Sprecherkreis erweitert

PFULLINGEN. Bis auf den letzten Platz besetzt war der große Saal bei der Jahresveranstaltung der Pfullinger Stiftung »Zeit für Menschen«, die erstmals im neuen Kulturhaus Klosterkirche stattgefunden hatte. Unter dem Motto »Zeit für Menschen – Zeit für Kultur« hatte die Stiftung zu einem abwechslungsreichen Programm geladen.

Nach einer gesanglichen Einführung durch den Chor ffortissimo, stellte Britta Wayand die verschiedenen Projekte der Stiftung aus den vergangenen zwei Jahren vor. Im Anschluss verzauberte André Brunet sein Publikum mit verblüffenden Karten- und Seiltricks. Die Illusion war perfekt als André Brunet den Landtagsabgeordneten der Grünen und Vorstandsmitglied der Stiftung »Zeit für Menschen« Thomas Poreski mit einem verblüffenden Sockentrick erstaunte. Im Anschluss hatten die Sänger und Sängerinnen des Chors, Brunet und die Zuschauer noch viel Spaß und Gelegenheit sich bei kühlen Getränken und Knabbereien auszutauschen.

Zusätzliche Verstärkung

Zuvor hatten die Stiftungsmitglieder eine weitere Person in den Sprecherkreis der Stiftung gewählt. Somit wird die Stiftung Zeit für Menschen nun vertreten durch Harry Pokk, Barbara Müller, Martina Roth, Britta Wayand und neu dabei Armin Lebherz. Die Sprecherinnen und Sprecher freuten sich über die weitere Verstärkung, da die Aufgaben und die Projekte der Stiftung immer umfangreicher werden.

Die Pfullinger Stiftung »Zeit für Menschen« engagiert sich seit vierzehn Jahren in ganz unterschiedlichen sozialen Projekten für das Gemeinwohl und die Menschen der Stadt Pfullingen. Jüngstes Beispiel ist die Wunschsterne-Aktion, die jetzt vor Weihnachten wieder anläuft und die gemeinsam mit dem Bürgertreff und der Stadt Pfullingen dafür sorgt das auch Kinder in schwierigen finanziellen Verhältnissen die Chance auf ein Geschenk zu Weihnachten erhalten. Regelmäßig unterstützt die Stiftung unter anderem auch die Sprachförderung an den Kindergärten, das VfL Sommercamp, zahlreiche Projekte an den Schulen oder auch Kurse für das Bürgerbusteam und die Quartiersarbeit im Samariterstift.

So hat sich die Stiftung im Laufe der Jahre zu einer echten Bürgerstiftung entwickelt, deren Ziel es ist ein Miteinander aller Generationen in Pfullingen zu schaffen und das besonders schwache und benachteiligte Menschen unterstützt. Diese Unterstützung erfolgt nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch durch das zeitliche Engagement.

Ausflüge und White Dinner

So hat die Stiftung Zeit für Menschen in diesem Jahr neben einigen Ausflügen auch wieder das White Dinner organisiert. Zahlreiche Menschen von Jung bis Alt waren im Laiblinspark zusammengekommen und hatten bei musikalischer Begleitung des Musikvereins Stadtkapelle ihren Picknickkorb ausgepackt und einen fröhlichen Nachmittag mit ihren Freunden und Nachbarn verbracht.

»Es ist schön, wenn man die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringt, das fördert das Verständnis untereinander und die gegenseitige Hilfe«, heißt es aus dem Sprecherkreis. Gemeinnützige Vereine und Organisationen aus Pfullingen können bei der Stiftung Fördermittel beantragen. Der Sprecherkreis prüft diese und entscheidet über die Förderung. Damit die Arbeit auch weiterhin erfolgreich fortgeführt werden kann, freut sich die Stiftung über Unterstützung jeglicher Art: Geldspenden, Zeitspenden und Stiftungseinlagen sind willkommen. Weitere Infos und Kontakt online. (eg)

