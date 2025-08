Pfullinger Rathausergänzungsbau ist im Zeit- und Kostenrahmen

Die ersten Wände stehen schon: Die Bauarbeiten am Rathausergänzungsbau kommen gut voran. FOTO: REISNER

PFULLINGEN. »Wir hoffen, dass es so weiter läuft«, sagte Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner, als Oliver Polzin in der jüngsten Ratssitzung die neuesten Zahlen zum Bau des Rathausergänzungsgebäudes vorlegte. Denn die sind gut. Die Fundamentplatte ist betoniert und die ersten Wände wachsen schon in die Höhe. »Die Firma ist super«, lobte Polzin. Es gebe keine Verzögerung. Gut läuft auch die Ausschreibung. Die Rohbaugewerke sind vergeben. Rund 4,9 Millionen Euro schlagen dafür bisher zu Buche.

Dabei liegen die Kosten für das erste Paket rund 1,4 Millionen Euro unter den Kostenschätzungen. Doch der Einsparsumme stünden auch Kosten für zusätzliche Ausgaben gegenüber. Gleichwohl rechnet Polzin damit, dass im Moment das Projekt rund eine Million Euro günstiger als erwartet kommt. »Wir haben bei der Ausschreibung einen guten Zeitpunkt erwischt.« Allerdings ist erst gut die Hälfte der Gewerke vergeben. Insgesamt rund 14 Millionen Euro investiert die Stadt in das Projekt – 8 Millionen entfallen auf den Neubau, weitere 6 Millionen Euro auf die Sanierung des Bestandsgebäudes. (us)