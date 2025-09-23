Ursulabergtunnel in Richtung Honau: Fahrstreifensperrung durch Nachtbaustelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Im Ursulabergtunnel wird der Fahrstreifen der B 312 in Fahrtrichtung Lichtenstein/ Honau am Sonntag, 28. September, von circa 20 Uhr bis 5 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Fahrtrichtung Reutlingen ist von der Nachtbaustelle nicht betroffen und somit befahrbar. Anlass für die Sperrung sind Arbeiten an der Löschwasserversorgung im Tunnelinneren. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden diese Arbeiten in der Nacht durchgeführt.

Die Umleitung erfolgt über die vorhandenen Wegweisungen durch die Ortsdurchfahrt Pfullingen. Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/ Eningen wird über die Zeilstraße ausgeleitet. Ortskundige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, den Bereich über Alternativrouten zu umfahren.

Das Landratsamt Reutlingen bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen auf den klassifizierten Bundes-, Landes- und Kreisstraßen können im Baustellen- und Ereignismanagement (BEMaS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (pm)