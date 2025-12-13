Beim Parken: 50.000 Euro Schaden bei Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag im August-Lämmle-Weg ereignet. Ein 80 Jahre alter Mann wollte gegen 11.10 Uhr seinen am rechten Fahrbahnrand parkenden BMW umparken. Vermutlich aufgrund einer Fehlbedienung verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im weiteren Verlauf mit zwei in einem gegenüberliegenden Hofraum geparkten Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge außerdem noch gegen ein Garagentor geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 50.000 Euro. (pol)