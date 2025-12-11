Modellbahn in der Pfullinger Kreissparkasse

In einer Vitrine in der Kreissparkasse in Pfullingen sind derzeit Modellbahnen ausgestellt. FOTO: VEREIN

PFULLINGEN. Traditionell stattet der Verein Märklin Insider Stammtisch 72 in der Adventszeit in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Reutlingen eine Vitrine mit Modellbahn-Schätzen aus. In diesem Jahr steht die Vitrine in den Räumen der Kreissparkasse in Pfullingen. Sie kann dort bis zum 7. Januar besichtigt werden.

Die drei gezeigten Themen sind: Erstens, ein Spur 1 Märklin Museumszug von 1991 mit einer Preußischen T3 Dampflok mit Güterwagen im Maßstab 1:32 in der Spurweite 45 Millimeter.

Das zweit Thema ist »60 Jahre Märklin Magazin 1965 bis 2025«. Es ist eine Auswahl der Märklin-Magazin-Jahreswagen zu sehen. Ein besonderes Highlight sind die Märklin-Magazin-Dampflok aus dem Jahr 2000 sowie die brandneue Jubiläums E-Lok der Baureihe 185.2. Alle Modelle sind im Maßstab HO 1:87 mit 16,5 Milli-meter Spurweite. Das älteste präsentierte Märklin Magazin ist die Erstausgabe von 1965.

Ebenfalls besondere Stücke sind in der untersten Ebene der Vitrine ausgestellt. Es handelt sich um seltene Exponate in Blechausführung aus den 1930er- bis 1950er-Jahren, ebenfalls im Maßstab HO. Sie stammen aus einer Zeit in der solche »Spielzeuge« wie Bahnhof, Güterschuppen, Bahnsteig, Stellwerk und Gleise ausschließlich aus Blech und handbemalt gefertigt wurden. Es sind kleine Kunstwerke. Dazu passend stehen am Bahnhof ein Personenzug sowie ein Güterzug zu Abfahrt bereit.

Alle Ausstellungsstücke befinden sich im Eigentum der Vereinsmitglieder des MIST72. (v)