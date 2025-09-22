Ehrenamtliche bringen beim Putzeinsatz Pfullinger Gotteshaus auf Vordermann

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Von wegen Großputz ist Frauensache: Zum freiwilligen Helfereinsatz in der Pfullinger Martinskirche rückten am Samstag auch Männer an. Während draußen die Cafébesucher den mutmaßlich letzten heißen Sommertag des Jahres genossen, wurde im Gotteshaus zu Besen, Staubwedeln, Eimer, Staubsauger und vielem mehr gegriffen. Die evangelische Martinskirchengemeinde hatte zum freiwilligen Großputz-Einsatz aufgerufen. Dabei sollte es in die Ecken und an die Arbeiten gehen, die ansonsten beim regelmäßigen Putz eher vernachlässigt werden oder bei denen mehrere helfende Hände gebraucht werden.

Entstaubungs-Aktion auf drei Etagen

Die Organisation lag erneut in den Händen von Tanja Nothdurft, Vorsitzende des Gemeinde-Ausschusses Martinskirche und Mitglied im Kirchengemeinderat. »Heute sind wir hier, um die Kirche zu entstauben. Und zwar auf drei Etagen«, erklärt sie. Bevor alle so richtig loslegten, gab es jedoch noch eine Arbeitsschutz-Ansprache von Pfarrer Benjamin Lindner. »Alle sind zwar versichert. Aber hier gilt: Was man Zuhause gerade so durchgehen lässt, das geht hier gar nicht.« Will heißen: Keiner steigt auf einen Stuhl oder vollführt irgendwelche Balance-Akte.

Und dann konnte es tatsächlich los gehen. Gebälk, Wände und Fensterstürze mussten abgestaubt werden, die Pedale an der Orgel brauchten eine Reinigung ebenso wie der Boden an und unter der Orgel, das Glas an der Empore musste geputzt werden, die Polster der Kirchenbänke abgesaugt, die Bänke gewischt werden, das Chorgestühl im spätgotischen Chor entstaubt und auch die Heizungsschächte gesäubert werden. »Bitte ganz vorsichtig an den Epitaphen«, mahnte Kirchengemeinderat Rainer Geisel, der derzeit auch Mesnerdienste in der Martinskirche übernimmt. Dass mit äußerster Vorsicht gearbeitet wurde, war dann auch selbstverständlich. So darf zum Beispiel auch kein Reinigungsmittel auf die kostbaren Fenster gelangen.

Orgel und Heizung reparaturbedürftig

Pfarrer Benjamin Lindner war zum ersten Mal bei der Putzaktion mit dabei. Er konnte sich an diesem Vormittag sogar noch als Kirchenführer betätigen, wollten doch zwei Touristen ganz genau wissen, wann die Martinskirche erbaut wurde und was das Besondere in dem Gotteshaus ist. Eine Besonderheit ist natürlich auch die Orgel, die im Jahr 1978 von der Orgelbauwerkstatt Peter Vier gebaut wurde. Das eichene Gehäuse des Vorgänger-Instruments, der sogenannten Walcker-Orgel von 1889, wurde damals übernommen. Die Sanierung der Orgel ist derzeit eines der großen Projekte der Martinskirche, die Kosten liegen bei rund 130.000 Euro, die die Kirchengemeinde komplett aufbringen muss. Sanierungsbedürftig ist auch die Heizanlage in dem Gotteshaus, etliche Reparaturen sind nötig. »Die Beratungen dazu und entsprechende Prüfung der Möglichkeiten finden im Oktober in einer Bauausschuss-Sitzung statt«, sagt Pfarrer Lindner.

Angesichts der hohen Investitionen, die immer wieder auf die Kirchengemeinde zukommen, sind die Helfereinsätze der Ehrenamtlichen umso kostbarer und schonen den Kirchen-Etat. Und so freute sich Organisatorin Tanja Nothdurft, dass trotz des verlockenden Wetters doch etliche Freiwillige den Weg in die Martinskirche gefunden hatten und mit anpackten. Natürlich mussten auch sie nach der anstrengenden Arbeit nicht auf einen Kaffee und ein wohlverdientes Vesper verzichten. Tanja Nothdurft hatte für alles gesorgt. Ob die Gottesdienstbesucher wohl am Sonntagmorgen bemerkt haben, dass die Kirche doch etwas mehr glänzt? (GEA)