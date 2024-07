Pfullinger Kulturinitiative i´kuh feiert Premiere

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Mit ihrem ersten Wochenendprogramm gelang der Kulturinitiative i’kuh eine vielseitige Premiere im neuen Gebäude-Ensemble des Kulturhauses Klosterkirche. Der Wunsch war es, den vielen noch mit Neugier erfüllten Besuchern die ganze Bandbreite der Möglichkeiten des Gebäudes aus Alt und Neu nahezubringen.

Bereits am Freitag stand der historische Saal im Obergeschoss der Klosterkirche im Fokus, der jetzt bequem über einen Steg betreten werden kann. Das hochkarätig besetzte Streicher-Quartett Yellow String (der GEA berichtete) verblüffte mit außergewöhnlichen Kompositionen, die im dezent beleuchteten, frühgotischen Raum für die Besucher zu einem besonderen Erlebnis wurden.

Magier-Duo präsentiert »Glücksmomente«

Glücksmomente hatte der Verein nach jahrzehntelangem Bemühen um ein Kulturhaus schon bei der offiziellen Eröffnung am vorvergangenen Wochenende. Am Samstag teilten die vielen ehrenamtlich Aktiven nun diese Freude mit den Gästen im voll besetzten großen Saal im neuen Anbau. »Glücksmomente« hieß passend das Programm des Magier-Duos Junge Junge, das fast wie nebenbei Zauberkunststücke auf höchstem Niveau in mal sehr anrührende, mal witzige Alltagskomik verpackte.

So verzaubert, konnte das Publikum in der Pause im angeschlossenen Garten der Klosterkirche bei Sekt und Häppchen aus der i’kuh-Kellerbar das gerade erlebte, unfassbare Geschehen auf der Bühne diskutieren.

Anna Rosenfelder erzählt Geschichte

Am Sonntagnachmittag war der Garten bei strahlendem Sonnenschein unter schattigen Bäumen nochmals für kleine Gäste geöffnet. Umringt von Kindergartenbänken und Gartenstühlen für Eltern und Omas, erzählte Anna Rosenfelder aus ihrem dicken Buch voller Überraschungen die Geschichte von den Mondtüchern und nahm junge und ältere Zuschauer mit auf eine fabelhafte Reise.

Wohin die Reise mit dem Kulturhaus gehen kann, ist am Wochenende eindrucksvoll gezeigt worden, heißt es in einer ersten Bilanz des Vereins. I’kuh hofft nun, auch weitere Veranstalter zur Nutzung dieser Spielstätten inspiriert zu haben und arbeitet bereits an einem Programm für das Jahr 2025.

Nach diesen ersten Veranstaltungen im neuen Kulturhaus Klosterkirche können nun auch die vielen kleinen Details bei den Abläufen, der Technik und der Ausstattung optimiert werden. Laut der durchweg begeisterten Rückmeldungen der vielen Besucher am Wochenende, die bei i’kuh angekommen sind, hat das Kulturhaus Klosterkirche seine Feuerprobe bestanden. (eg)

www.ikuh-pfullingen.de