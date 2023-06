Eric Sindek wird Eninger Bürgermeister

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Der 28-jährige Eric Sindek, der aktuell als Hauptamtsleiter der Gemeinde Westerheim arbeitet, gewinnt mit 80,82 Prozent die Bürgermeisterwahl in Eningen und tritt somit die Nachfolge von Alexander Schweizer an. Der 46-jährige Verwaltungsfachwirt Marcel Modschiedler erhielt 10,53 Prozent der Stimmen, den dritten Kandidaten, Betriebswirt und Schlossermeister Christoph Beck, hätten 8,4 Prozent der Eninger gerne im Chefsessel im Rathaus gesehen. Der 60-jährige Beck war bereits 2003 zur Wahl angetreten, damals erhielt er 2,7 Prozent, schnitt nun dieses Mal also etwas besser.

Insgesamt haben 4395 Eninger und damit 51,23 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Bei der Wiederwahl des Amtsinhabers Alexander Schweizer 2015 lag die Wahlbeteiligung bei 55,2 Prozent, als er 2007 ins Amt kam bei 53,2 Prozent. Die Amtszeit Schweizers endet am 31. August.

Kinderbetreuung, Wohnbau und Klimaschutz im Mittelpunkt

Die Themen Kinderbetreuung, Wohnungsbau und Klimaschutz hatte der 28-jährige Wahlsieger Sindek in seinem Wahlkampf in den Mittelpunkt gestellt. Er will sich unter anderem für modernere pädagogische Konzepte in den Kitas, den kommunalen Wohnungsbau und die Neugestaltung der Ortsmitte einsetzen. Sein im Verhältnis zu den anderen beiden Bewerbern junges Alter hatte er im Wahlkampf proaktiv angesprochen. »Nur wer jung anfängt, kann auch lange da sein und die wichtigen Themen in Eningen langfristig begleiten«, betonte er etwa bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde. Nach seiner Amtseinsetzung wird er nun der jüngste Bürgermeister im ganzen Landkreis sein.

Sindek ist in Eningen aufgewachsen und lebt noch immer dort. Vor Beginn seiner Verwaltungskarriere arbeitete er drei Jahre lang hauptberuflich als Rettungssanitäter beim DRK Reutlingen. Seit 2004 ist er beim Eninger DRK engagiert, ist dort mittlerweile stellvertretender Vereinsvorsitzender sowie stellvertretender Bereitschaftsleiter. Von 2016 bis 2019 saß er für die Freie Wähler Vereinigung (FWV) im Eninger Gemeinderat, versprach im Rahmen des Wahlkampfes aber seine Mitgliedschaft in der FWV aufzulösen, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden. »Mit seiner strebsamen Art wird er sicher noch Karriere in der Verwaltung machen«, sagte Bürgermeister Schweizer noch 2019 über Sindek bei dessen Verabschiedung als Gemeinderat.

Sindek ist zudem Vorstandsmitglied vom Kreisverband Reutlingen der Jungen Europäer sowie stellvertretender Vorsitzender des Europa Club. (GEA)