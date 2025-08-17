Eninger Spitalplatz bietet Kulisse für die Sommerblasmusik

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein perfekter Start in die Urlaubszeit mit Sommerblasmusik glückte dem Musikverein Eningen am Samstagabend auf dem Spitalplatz. Die vorgesehenen Sitzplätze waren alle belegt, und unter den Bäumen fand das Publikum sowohl Schatten als auch ein schützendes Dach vor Regen.

»Den für den Schluss angedachten Knüller hat es uns tatsächlich verregnet«, gesteht der musikalische Leiter Andreas Schumacher. Nicht nur in der Funktion als Dirigent sah er sich an diesem Abend, sondern genoss das Mitspielen in der Kapelle. Der Knüller, das wäre der Titel »Ein Leben lang« von den »Fäaschtbänklern« gewesen, mit dem sie immer ihre musikalischen Auftritte beenden. »Das ist unser Abschlusslied, was Emotionales, bei dem wir auch aufstehen und mitsingen«, erzählt Schumacher. Die Band aus der Schweiz steht für einen Mix aus Blasmusik, Pop, Elektrobeat und Techno, bewegen sich mit ihren Instrumenten in ihren eigenen Klangwelten.

Spontane Tanzdarbietungen

Die Eninger Musiker verstehen es, mit ihrer Musik Tradition und Moderne zu verbinden, sind in der Volksmusik wie in Pop und Musicals zu Hause. Und das Publikum mischte mit am Spitalplatz, klatschte nicht nur heftigen Beifall, sondern auch mit im Takt. Ob »Böhmischer Traum«, »Böhmische Liebe« oder »Polka ins Glück«, es traf ihren Geschmack. Wie auch Melodien aus »The Jungle Book Jive« oder der US-amerikanischen Filmkomödie »The Blues Brothers«. Viel Applaus ernteten die Bläser mit »Nessaja« aus dem Konzeptalbum »Tabaluga oder die Reise der Vernunft«, komponiert von Peter Maffay. Eine Line Dance Gruppe nutzte die Gunst der Stunde für einige ihrer Tänze und Formationen. »Die haben einfach ganz spontan nebenher getanzt«, zeigt er sich überrascht.

Polka, Marsch und Modernes

»Wir haben wieder ein buntes Programm zusammengestellt aus Polka, Marsch und modernen Titeln«, bemerkt der Dirigent. »Der Platz war voll, wieder einmal gut besucht.« Beim Abend der Sommerblasmusik wollen sie keinen großen Aufwand betreiben. Getränke und eine Kleinigkeit zu essen, ein paar Biertischgarnituren und natürlich viel Musik, das sei ihr Konzept. »Das wollen wir hier in der Urlaubszeit ein paar Mal anbieten. Wir wollen im Sommer dranbleiben und so die lange Spielpause überbrücken«, verrät er. Außerdem gehöre das zum öffentlichen Leben in Eningen dazu, sei ein fester Bestandteil. Wie auch ihre Auftritte beim Weinfest oder der Meisterfeiern der Handwerkskammer für ihre Jubilare. »Und dann steht ja noch unser Jahresabschlusskonzert am 13. Dezember in der HAP-Grieshaber-Halle bevor. Das wird wirklich ein großer Abschluss.« (GEA)