Kriminalitätsbericht: So sicher ist es in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. 370 Straftaten wurden im vergangenen Jahr in Eningen verübt. Obwohl es 17 Fälle mehr als 2023 sind, gibt sich Bürgermeister Eric Sindek zufrieden: »Wir leben total sicher.« Das hätten ihm auch Vertreter des Polizeipräsidiums Reutlingen so versichert, die ihm kürzlich den Kriminalitätslagebericht 2024 vorgestellt hatten. »Eigentlich geht es uns echt gut«, sagt Sindek. Vor allem mit Blick auf das Weltgeschehen, das von Kriegen und Auseinandersetzungen geprägt sei.

Die Aufklärungsquote lag bei 68,1 Prozent, 2023 bei 63,7 Prozent. Von 229 ermittelten Tatverdächtigen war der Großteil - 145 Personen - männlich und älter als 21 Jahre. »Das ist eine typische Geschlechterverteilung«, sagt Sindek. Interessant finde er, dass, entgegen der allgemeinen Annahme, nur wenige Jugendliche - 11 Täter waren 2024 zwischen 14 und 18 Jahre alt - die Taten begangen haben.

Sexualstraftaten etwas gestiegen

Körperverletzungen und andere Rohheitsdelikte führen die Liste der Straftaten mit 77 Fällen an. Sonstige Straftaten liegen auf dem zweiten Platz mit 75 Fällen. Auf Platz drei folgt dann einfacher Diebstahl (66 Fälle). »Die Sexualstraftaten, die zu den sonstigen Straftaten zählen, sind etwas gestiegen«, erklärt der Bürgermeister - 2023 gab es sechs und 2024 sieben Fälle. Bei etwas mehr als der Hälfte der Taten handelte es sich um die Beschaffung und Verbreitung von pornografischen Inhalten.

Betrugsfälle sind gegenüber dem Vorjahr von 32 auf 42 Fälle gestiegen. Telefonbetrügereien sind dabei jedoch nicht vollständig in der Statistik der Achalmgemeinde abgebildet. »Das liegt daran, dass nur die aufgeführt werden, die auch aus Eningen kommen«, sagt Sindek. Die Fälle werden nach dem »Tatortprinzip« erfasst und wenn demnach ein Betrugsanruf außerhalb von Eningen getätigt wird, erscheint er nicht in der Statistik.

Keine illegalen Graffitis mehr

21 Rauschgiftdelikte gab es 2024 in Eningen. Drei mehr als noch im Jahr zuvor. »Das deutet aber nicht auf ein Drogenproblem hin«, ist sich Sindek sicher. Außerdem wurden aufgrund von Mitteilungen aus der Gemeinde im vergangenen Jahr die Jugendtreffpunkte und auch der Bereich um die Tiefgarage am Calner Platz regelmäßig von der Polizei kontrolliert, doch ohne besondere Vorkommnisse. »Die Kameras in der Tiefgarage scheinen zu wirken«, sagt Sindek. Seitdem gebe es auch keine illegalen Graffitis mehr.

Schon 2024 hatte sich der Verdacht breit gemacht, dass sich in einem Massagestudio in Eningen Menschen illegal prostituieren würden. Zwar konnte der Betrieb damals in Abstimmung mit Polizei und der Gemeindeverwaltung eingestellt werden, er wurde später jedoch von einer neuen Betreiberin wieder aufgenommen. »Weil der Laden erst in diesem Jahr endgültig geschlossen wurde, erscheint er nicht in der Statistik von 2024«, erklärt Sindek.

Subjektives Sicherheitsgefühl

Auch wenn die Zahlen zeigen, dass Eningen eine sichere Gemeinde ist, weiß Sindek, dass das Sicherheitsgefühl subjektiv und von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. »Es gibt einfach Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht sicher fühlen.« Der Bürgermeister rät ihnen dann immer zu reflektieren und sich ihrer Umgebung bewusst zu werden. Fragen wie »Wurde ich schon einmal Zeuge eines Verbrechens?« oder »Wurde schon einmal bei mir oder in der Nachbarschaft eingebrochen?« können dabei helfen, ist sich Sindek sicher. Er selbst fühlt sich mit den vorgelegten Zahlen des Kriminalitätslageberichts 2024 gut: »Die Polizei ist in Eningen präsent und sichert unser friedliches Zusammenleben.« (GEA)