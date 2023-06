Zielstrebig, authentisch, ehrlich: Der 28-jährige Eric Sindek will Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde werden. Mit Herzblut und Leidenschaft will er sich einbringen und im Ort etwas bewegen.

Lieblingsplatz Schöne Aussicht: Hier genießt Eric Sindek den Aus- und Überblick über seine Heimatgemeinde und macht sich öfters auch Gedanken über deren Zukunft. FOTO: REISNER Lieblingsplatz Schöne Aussicht: Hier genießt Eric Sindek den Aus- und Überblick über seine Heimatgemeinde und macht sich öfters auch Gedanken über deren Zukunft. FOTO: REISNER

