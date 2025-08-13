Durchsagen verwirren Autofahrer im Achalmtunnel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/ENINGEN. Lautsprecherdurchsagen am und im Scheibengipfeltunnel zwischen Reutlingen, Eningen und Pfullingen haben heute bei manchen Autofahrern für Verwirrung gesorgt. Wie Leser dem GEA mitteilten, war sinngemäß unter anderem zu hören: »Es gibt einen technischen Defekt im Tunnel. Der Tunnel ist gesperrt. Stellen Sie den Motor ab und bleiben Sie in Ihrem Fahrzeug.«

Die Verwunderung war auch deshalb groß, weil es keine Sperrung des Tunnels gab, keine Schranke oder kein Rotlicht zu sehen war. Weshalb zahlreiche Autofahrer die Durchsage ignorierten, in den Tunnel fuhren und auch wieder hinaus.

Das für den Tunnel verantwortliche Landratsamt Reutlingen teilte auf Anfrage des GEA mit, dass gerade Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb des Tunnels stattfänden. Speziell werde die Brandmeldeanlage auf ihre korrekte Funktionsweise überprüft. »Dazu gehören auch automatische Lautsprecherdurchsagen, wie die wahrgenommenen«, erklärte Katja Walter-Frasch, Sprecherin des Landratsamtes.

Wartung im laufenden Betrieb auch im Ursulabergtunnel geplant

Sie wies außerdem darauf hin, dass es keinen Notfall oder Störung im Tunnel gebe. Für eine solche Standard-Wartung werde auch nicht der Tunnel gesperrt. »Das dient alles der Überprüfung der Tunneltechnik. Die Funktion des Scheibengipfeltunnels war und ist nicht beeinträchtigt«, so Walter-Frasch.

Möglicherweise könne es im Laufe des Tages noch zu Durchsagen kommen, ergänzt die Sprecherin und kündigte gleichzeitig an, dass für den morgigen Donnerstag Wartungsarbeiten und Überprüfungen im benachbarten Ursulabergtunnel geplant seien. Auch da könne es entsprechende Warnungen über Lautsprecher geben. (GEA)