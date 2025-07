Qualmendes Auto löst Sperrung des Reutlinger Scheibengipfeltunnels aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die automatische Sperrung des Scheibengipfeltunnels hat am Mittwochvormittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 313 geführt. Wie eine Polizeisprecherin auf GEA-Anfrage sagte, war wohl ein stark qualmendes Auto in einer der Röhren die Ursache für die Sperrung. Die Automatik schließt die Schranken an der Tunneleinfahrt, falls eine starke Rauchentwicklung festgestellt wird. Die Sperrung dauerte etwa von 10:45 bis 11.25 Uhr, danach wurde sie aufgehoben und der Verkehr konnte wieder ungehindert durch die Tunnelröhren fließen.

Die Polizeisprecherin sagte, dass es kein Feuer oder ein brennendes Auto im Tunnel gegeben habe. Auch sei kein Verkehrsunfall passiert. Die Feuerwehr sei vor Ort im Einsatz gewesen und habe schließlich Entwarnung gegeben. (GEA)