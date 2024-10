Der neue Kalender vom alten Pfullingen ist fertig

Das Motiv für den Monat Juni 2025: Viel los am Zebrastreifen in der Großen Heerstraße im Jahre 1963. Schülerlotsen bringen die Wartenden auf die andere Straßenseite. Im Hintergrund ist die Schulstraße zu sehen. FOTO: BURGEMEISTER

PFULLINGEN. »Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht irgendwann mal ein Bild doppelt verwende«, sagt Steffen Burgemeister und schmunzelt. Auch in diesem Jahr hat der Pfullinger wieder einen Kalender mit historischen Ansichten aus der Echazstadt zusammengestellt. Und wie in den vergangenen Jahren stammen alle Fotos aus dem hauseigenen Archiv, in dem noch Bilder von seinem Vater, Onkel und Großvater zu finden sind.

Wer den Kalender kauft, kann im kommenden Jahr 2025 Monat für Monat in Erinnerungen schwelgen. »Es würde mich nicht wundern, wenn einer sich auf dem Schülerlotsen-Bild für den Juni wiedererkennt«, verrät Burgemeister. Schon oft seien Pfullingerinnen und Pfullinger auf ihn zugekommen und hätten ihre ganz persönlichen Erlebnisse zu den gedruckten Bildern mit ihm geteilt.

13 Bilder erzählen 13 Geschichten

Das älteste Motiv stammt aus dem Jahr 1951 und versteckt sich auf der letzten Seite: Das Bild für den Monat Dezember zeigt eine Winterimpression aus der Ermsstraße. »Damals hatte es in Pfullingen geschneit. Eine Besonderheit, wenn wir uns unsere lauen Dezember anschauen.« Auch die Straßenbahn, die einst durch die Marktstraße fuhr und aktuell wieder großes Thema in der Region ist, ist Motiv eines Monats. Es sind insgesamt 13 Bilder, die 13 Geschichten erzählen und in die Vergangenheit entführen. Für 20,90 Euro gibt es den Kalender bei Foto Burgemeister, Marktstraße 33, zu kaufen. (bin)