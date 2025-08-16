ADFC-Umfrage in Eningen: Note 3,8 im Fahrrad-Test

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Rang 27 von 71 Orten im Land in der Größenklasse bis 20.000 Einwohner: Mit der Durchschnittsnote von 3,8 schneidet die Gemeinde Eningen im Fahrradklima-Test 2024 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mittelmäßig ab. Auf Platz eins in Baden-Württemberg liegt in derselben Klasse Rutesheim (Landkreis Böblingen) mit der Durchschnittsnote 2,4.

Insgesamt 92 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben online mitgemacht und 27 Fragen zum Radfahren in der Achalmgemeinde beantwortet. Ist das Radfahren in Eningen stressig? Wie gut können sich die Radfahrerinnen und Radfahrer anhand der vorhandenen Wegweiser orientieren? Vom Verkehrsklima über die Infrastruktur bis hin zum Komfort wurde viel abgefragt.

Alle zwei Jahre ruft der ADFC mit der Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums zum Fahrradklima-Test auf. Beim 11. Durchlauf haben in diesem Jahr rund 213.000 Menschen in über tausend Orten in sechs Größenklassen abgestimmt. Der bundesweit aktive Vereine ist mit über 240.000 Mitgliedern die größte Interessentvertretung der Radfahrer in Deutschland und weltweit. Vergleichsergebnisse aus den Vorjahren gibt es für die Ergebnisse in Eningen nicht. (GEA)