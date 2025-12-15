Unbekannte zerkratzen in Eningen mindestens fünf Autos

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen sucht unter Telefon 07121/9918-0 Hinweise zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen, die sich in der Nacht zum Sonntag ereignet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand zerkratzten ein oder mehrere Unbekannte zwischen 23 Uhr und 5.15 Uhr morgens im Spitzwiesenweg mindestens fünf geparkte Autos, zudem wurde auf eines der Fahrzeuge ein Müllsack geworfen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (pol)