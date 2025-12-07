Autofahrer übersieht Schranke in Eningen

Bei dem Unfall hat sich ein Mann leicht verletzt. (Symbolbild)

ENINGEN. Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag in Eningen unter Achalm auf der B312 ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer die B312 hinunter zum Südportal des Scheibengipfeltunnels.

Hierbei übersah er die dort heruntergeklappte Schranke, welche die Abfahrt aufgrund eines im Tunnel geschehenen Verkehrsunfalles sperrte. Die Schranke wurde durch die Straßenmeisterei Eningen beseitigt. Der Unfallverursacher konnte die Fahrt mit seinem Pkw fortsetzen. (pol)