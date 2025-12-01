Einbrecher waren in Pfullingen und Eningen unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/ENINGEN. In Pfullingen und Eningen sind am Wochenende ein oder mehrere Kriminelle zugange gewesen. In der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, sieben Uhr, drang ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung im Pfullinger Oberhaldenweg ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht abschließend noch nicht fest.

Ebenfalls am Samstag, gegen 18 Uhr, wurde der Bewohner eines Hauses in der Eninger Virchowstraße auf ungewöhnliche Geräusche am Gebäude aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete ein Unbekannter, der zuvor versucht hatte, gewaltsam über ein Fenster ins Innere einzubrechen. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. Ein möglicher Zusammenhang mit einem Einbruch in der Griesstraße wird geprüft. (GEA)