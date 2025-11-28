Die Fotofreunde Eningen geben Kalender 2026 heraus - mit Motiven aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Die Fotofreunde Eningen haben für 2026 wieder einen Kalender mit Bildern von Eningen und der Reutlinger Alb zusammengestellt, für jeden Monat ein Bild. Bekannte Motive wie die Achalm, die Ruine Hohenurach oder der Blick vom Hauff-Denkmal bei Schloss Lichtenstein auf das verschneite Echaztal stehen neben stimmungsvollen Landschaftsbildern, zum Beispiel von der Baumblüte in Glems oder den abgeernteten Getreidefeldern bei Sonnenbühl, teilt der Verein mit.

Eines der drei Eninger Motive zeigt den Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus. Der Kalender eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk aus Eningen.

Er hat das Format 30 x 30 Zentimeter und ist im Eninger Bürgerbüro, in der Buchhandlung Litera und in der Baumschule Rall für 12 Euro erhältlich. Dort liegt jeweils auch ein Ansichtsexemplar aus. Acht der zwölf Monatsbilder sind zudem in einem Schaukasten in der Burgstraße 8 ausgestellt. (eg)

www.fotofreunde-eningen.de