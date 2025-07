Wieder brannte ein Auto in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Innerhalb weniger Tage hat es in Metzingen einen erneuten Brand eines Autos gegeben. Am Donnerstagmittag ging der Alarm gegen 14 Uhr bei der Metzinger Feuerwehr ein, die mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zum Brandort am Parkplatz beim Doppelposten ausrückten. Der Fahrer hatte wohl zuvor Rauch aus dem Motorbereich festgestellt und konnte seinen Wagen noch rechtzeitig abstellen und sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr konnte den Wagen löschen und den Einsatz gegen 15 Uhr beenden. Niemand wurde verletzt. Über die Schadenshöhe am Fahrzeug und dem Straßenasphalt ist noch nichts bekannt. Zuletzt hatte am Sonntag, 29. Juni ein Auto in Metzingen Feuer gefangen. (GEA)