Fahrzeugbrand in Metzingen: Familie mit zwei Kindern verlässt das Auto rechtzeitig

METZINGEN. Am Sonntag stand in Metzingen, kurz vor 18 Uhr, ein Auto der Marke Ford unter Flammen. Der Brand ereignete sich an der Kreuzung Seefelder- und Gutenbergstraße, vor dem Lager des Baumarkts Obi. Das Feuer bemerkten Passanten. »Mehrere Anrufe gingen bei der Leitstelle ein«, so der Metzinger Feuerwehrkommandant Harmut Holder.

Als die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften eintraf, war die Heckklappe des Autos geöffnet. »Das kam uns seltsam vor«, sagte Holder. Im Auto befand sich glücklicherweise niemand. Eine Familie mit zwei Kindern hatte es geschafft, das Auto zu verlassen, ohne sich zu verletzen. Nachdem die Feuerwehr rund 15 Minuten im Einsatz war, erschien der Vater, der noch unter Schock war. Er hatte das Feuer noch während der Fahrt bemerkt.

Nicht nur das Fahrzeug brannte lichterloh, sondern auch ein Verteilerkasten der Telekom in unmittelbarer Nähe. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. (ifi)