Vollbrand bei Weinstube in der Metzinger Innenstadt

Die Weinstube »Zum Rad« in der Innenstadt von Metzingen steht in Vollbrand.

METZINGEN. Eine dichte Rauchsäule ist am Sonntagnachmittag über Metzingen zu sehen. Um 15.20 Uhr ist in der Pfleghofstraße in der Weinstube »Zum Rad« ein Vollbrand gemeldet worden. Das Gasthaus steht in der Innenstadt unmittelbare Nähe zum Marktplatz und zum Rathaus steht. Ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften läuft aktuell (Stand 17 Uhr) noch. Was die Ursache des Brandes ist und ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt, heißt es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Reutlinger Polizei.

Zu sehen waren vor Ort Flammen aus einem Tor im Erdgeschoss sowie aus dem Dach. Mittlerweile ist klar, dass der Dachstuhl komplett ausgebrannt ist. Die Feuerwehr hat eine Sperrzone für schaulustige Passanten errichtet, weil wegen der Hitze Fensterscheiben bersten und Gebäudeteile auf die Straße fliegen. Die Feuerwehr aus Reutlingen ist zur Verstärkung der Metzinger Kollegen angerückt.

Das verputzte Fachwerkhaus an der Ecke Pfleghof- und Hindenburgstraße geht in seinen Ursprüngen laut Stadtarchivar Rolf Bildlingmaier auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1785 eröffnete der Pfarrerssohn Alexander Friedrich Luz in dem Haus zunächst eine Konditorei. Von 1828 an betrieb Metzger und Pferdehändler Philipp Adam in dem Haus das Wirtshaus »Zum goldenen Bären«. In den 1840er-Jahren betrieb der Sohn das Gasthaus, bevor er 1853 nach Amerika auswanderte. Im Jahr 1859 kaufte der Wirt Jakob Rath das Gebäude. 1886 übernahm laut Bidlingmaier die Familie Schwab die Gastwirtschaft Zum Rad, die sie in Verbindung mit einer Metzgerei bis nach dem Zweiten Weltkrieg führte. Lange Zeit stand sie danach leer, bis 1979 mit der Weinstube Zum Rad neues Leben hier einzog. Danach betrieb Andreas Tornow unter demselben Namen einige Jahre lang das Restaurant mit gutbürgerlicher und internationaler Küche. (GEA)

