Verhandlung um Schrotthaus in Bad Urach kurzfristig vertagt

Laura Pippig und Roman Raffler leben zusammen mit ihren mittlerweile drei Kindern in diesem Haus im Bad Uracher Stadtteil Wittlingen. Weil es so viele Mängel hat, müssten sie 440.000 Euro in die Sanierung stecken. Sie kämpfen dafür, dass ihr Kaufvertrag rückabgewickelt wird.

Foto: Steffen Schanz