Die Entdeckerwelt in Bad Urach: urspannend seit zehn Jahren

Der Uracher Tourismus-Chef Simon Heß mit Gabriele Mai (links) und Sarah Spiegler, die in der Entdeckerwelt arbeiten. Das Wort »ENTDECKERWELT« kann man nur lesen, wenn man sich in der Mitte des Raums duckt und in einem bestimmten Winkel auf die Wände und Säulen schaut.

BAD URACH. Kinder, wie die Zeit vergeht! In diesem Fall geht es tatsächlich um Kinder - Kinder und junge Teenager. Menschen, in deren noch jungem Leben zehn Jahre eine kleine Ewigkeit sind. Seit zehn Jahren gibt es die Erlebniswelt im Haus des Tourismus von Bad Urach. Anlässlich des ersten größeren Jubiläums gibt's ein auf Kinder zugeschnittenes Programm: im August und September eine Sonderausstellung, die sich um Schmetterlinge dreht, im Oktober und November stehen Fledermäuse im Fokus.

»Mein Team hat die Entdeckerwelt zu dem gemacht, was sie ist«, sagt der Uracher Tourismus-Chef Simon Heß. Beim Pressegespräch an seiner Seite Gabriele Mai und Sarah Spiegler. Insgesamt arbeiten fünf Leute in der Entdeckerwelt, verteilt auf zwei Vollzeitstellen. Die Entdeckerwelt ist im Sommer (1. April bis 31. Oktober) sieben Tage in der Woche geöffnet - auch an Feiertagen -, im Winter (1. November bis 31. März) ist montags geschlossen. Für die Stadt ein Segen, dass sie endlich eine zuverlässige Anlaufstelle für Gäste mitten in der Stadt hat. Bis vor zehn Jahren war das nicht so, weil das Rathaus am Wochenende naturgemäß zu ist und die Kurverwaltung im Kurgebiet sitzt. Ein weiterer positiver Aspekt der Entdeckerwelt: die öffentliche behindertengerechte Toilette.

Zwei Sonderausstellungen zum Zehnjährigen

In der Entdeckerwelt dreht sich zum Jubiläum alles um 7- bis 13-Jährige. Im Haus gibt's eine interaktive Ausstellung, dazu kommen drei verschiedene Außentouren (Tour 1: »Rette Konrads Vater vor dem Galgen«, Tour 2: »Emilies rätselhaftes Verschwinden«, Tour 3: »Agent für sauberes Trinkwasser«). Falls es Katzen hagelt, gibt es auch eine Tour im Haus. Ausgestattet mit den hauseigenen Tablets und einer Entdeckertasche können die jungen Besucherinnen und Besucher die Natur erkunden und in die Stadtgeschichte eintauchen.

Ein Modell, das kein bisschen in die Jahre gekommen ist, wie Simon Heß schon bei seinem letzten Tourismus-Bericht im Gemeinderat klargemacht hat. Die Touren sind gut, Wissen wird kindgerecht präsentiert. »Und unser Klientel wächst ja laufend nach«, sagt er augenzwinkernd. Ganz in der Nähe ist die Uracher Jugendherberge. »Mit der haben wir eine sehr gute Kooperation«, sagt Sarah Spiegler, »die Gruppen kommen häufig vorbei - das Angebot der Entdeckerwelt hat sich herumgesprochen.« Gabriele Mai ergänzt: »Auch die Rückmeldung der Lehrer ist sehr positiv.« Die Entdeckerwelt in Zahlen: In zehn Jahren wurden gut 7.700 Tablets ausgeliehen, und es kamen mehr als 230.000 Besucherinnen und Besucher. »Und es werden ständig mehr«, betont Sarah Spiegler.

Zum Zehnjährigen gibt's ein paar Extras: Vom 15. August bis zum 30. September ist die Sonderausstellung Schmetterlinge zu sehen - am 19. August kann man mit einem Ranger des Biosphärengebiets auf Schmetterlings-Safari gehen -, in der dunkleren Jahreszeit, vom 1. Oktober bis zum 30. November, läuft die Sonderausstellung Fledermäuse. Von Anfang an gibt's in der Entdeckerwelt eine »Höhle«, in der man die Nachtgestalten erleben kann.

Ein Haus mit großer Vergangenheit

Das Haus hat eine große Vergangenheit: Es geht auf ein mittelalterliches Haus zurück, in dem der italienische Anhang von Barbara Gonzaga von Mantua, der Frau Eberhards im Bart, logierte. Am 4. Juli 1474 wurde in Urach die Jahrhunderthochzeit mit bis zu 14.000 Gästen, 165.000? Laib Brot und 150.000? Liter Wein gefeiert. Das Gebäude wurde 1782 abgebrochen und im Stil der bürgerlichen Klassik neu gebaut. Das noble Haus hatte mehrere Besitzer, bevor es 1903 die Königliche Württembergische Post übernahm. Leerstehend kaufte es die Stadt Bad Urach 2009 und baute es für rund 3,3 Millionen Euro zum Haus des Tourismus um - großzügig unterstützt von Fördergeldern: Aus dem Tourismus-Infrastrukturprogramm des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz kamen 590.000 Euro, aus dem Topf »Stadtumbau West« von Land und Bund weitere 800.000 Euro.

Neben der Entdeckerwelt sind hier der Schwäbische Alb Tourismusverband (SAT), die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb, eine Infostelle des Biosphärengebiets und des Geopark Schwäbische Alb und die Geschäftsstelle des Schwäbischen Streuobstparadieses untergebracht. Ganz oben im Dachgeschoss hat Notar Martin Gierner seine Kanzlei. (GEA)

www.badurach-entdeckerwelt.de