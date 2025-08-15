Einbrecherbande aus dem Ermstal in Tübingen zu langer Haft verurteilt

Eine Einbrecherbande war Ende 2024 in der Region unterwegs. Einige Opfer leiden bis heute unter den Taten und fühlen sich in ihren Wohnungen nicht mehr sicher. Das Tübinger Landgericht verurteilte die fünf Täter jetzt wegen Bandendiebstahls zu mehrjährigen Haftstrafen.

TÜBINGEN/BAD URACH. Eine fünfköpfige Einbrecherbande machte Ende 2024 die Region unsicher. Die Täter stiegen mit brachialer Gewalt in eine Vielzahl von Wohnhäusern in Bad Urach, Dettingen, Reutlingen, Metzingen, Römerstein, Ofterdingen und Kusterdingen ein und machten fette Beute in Wert von rund 100.000 Euro. Einige der Opfer wurden durch die Einbrüche schwer traumatisiert. Die 2. Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts verurteilte das Einbrecher-Quintett, das aus dem Kosovo stammt, am Donnerstag zu Haftstrafen zwischen elf Monaten und viereinhalb Jahren.

Dreißig Wohnungseinbrüche waren ursprünglich angeklagt, am Ende waren es 23, die das Gericht den Tätern nachweisen konnte. Vier dieser Einbrüche blieben allerdings im Versuchsstadium stecken. Für die Strafkammer handelte es sich in den meisten Fällen um schweren Einbruchsdiebstahl in Tateinheit mit schwerem Bandendiebstahl.

Die Täter gingen arbeitsteilig und in unterschiedlicher Besetzung vor. Häufig war ein Trio unterwegs: Einer steuerte den Fluchtwagen, ein anderer stand Schmiere und ein Dritter stieg in die Häuser ein, die vorher genau ausgekundschaftet worden waren.

Sachschaden von 89.000 Euro

Die Einbrecher hielten sich bei ihren Taten nicht sehr zurück. Sie hebelten Fenster und Türen mit rücksichtsloser Gewalt auf oder schlugen einfach gleich die Scheiben ein. Sie hinterließen am Schluss einen Sachschaden von insgesamt 89.000 Euro. Vor allem ältere Menschen litten sehr darunter, dass in ihre Häuser eingebrochen worden war. Eine Seniorin beispielsweise, die im Krankenhaus gelegen hatte, wollte nicht mehr in ihre Wohnung zurück, weil sie sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher fühlte. Ein anderes Opfer musste sich einer Psycho-Therapie unterziehen.

Einer der Täter, ein 25-Jähriger aus dem Kosovo, war am »fleißigsten«. Er half bei zwanzig Einbrüchen mit. Er muss nun für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Sein Komplize erhielt für 18 Einbrüche eine Strafe von viereinhalb Jahren. Einen dritten Angeklagten verurteilte die Strafkammer zu drei Jahren und vier Monaten Haft.

Gericht: Es gab keinen Hintermann, der die Fäden zog

Einen weiteren Einbrecher hatte die Staatsanwaltschaft als den Banden-Organisator und großen Hintermann, der im Hintergrund die Fäden zieht, gesehen. Staatsanwalt Maurizio Ruoff forderte am Donnerstag für den 29-Jährigen deshalb auch eine Haftstrafe von sechs Jahren.

Die Strafkammer war von dieser Theorie allerdings nicht überzeugt. Der 29-Jährige habe zwar gewusst, dass sein Kumpel »krumme Sachen« drehten, er habe auch die Einbruchsserie unterstützt, aber nach Ansicht des Vorsitzenden Richters Dr. Christoph Kalkschmid war der Angeklagte letztlich nur bei einer Tat dabei gewesen. Der große Fadenzieher sei der 29-Jährige aber nicht gewesen, dies gebe die Beweislage nicht her.

Große Herausforderungen für die Strafkammer

Die 2. Große Strafkammer verurteilte den 29-Jährigen deshalb am Donnerstag »nur« wegen Beihilfe zum schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einer Bewährungsstrafe von elf Monaten. Der fünfte Einbrecher, ein 32-jähriger Kosovare, der frühzeitig in dem langen Prozess mit elf Verhandlungstagen vollumfänglich geständig war, kam ebenfalls mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon.

Auch die anderen Angeklagten waren zum größten Teil geständig, was ihnen das Gericht hoch anrechnete. »Es war ein sehr, sehr umfangreiches Verfahren«, das die Strafkammer »vor große Herausforderungen gestellt hat«, meinte Kalkschmid am Donnerstag. Er sei deshalb froh, dass sich alle Prozessbeteiligten sehr konstruktiv verhalten hätten. (GEA)