Stadtradeln in Metzingen: Jeder Kilometer zählt

METZINGEN. Wer regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs ist, schützt das Klima, lebt gesünder, ist kreativer und fühlt sich besser. Einige von vielen Gründen, um beim diesjährigen Stadtradeln in Metzingen mitzumachen. Ab Samstag, 24. Juni, geht es wieder fleißig ums Kilometersammeln auf dem Fahrrad. Dann startet die weltgrößte Fahrradkampagne: Drei Wochen lang geht es um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist.

Und so funktioniert es: Beim Stadtradeln werden in Teams möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt – zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Egal, ob mit Trekking- oder Mountainbike, Pedelec, Rennrad oder Stadtrad – jeder zurückgelegte Kilometer zählt und wird den Radelnden, dem Team und der Kommune gutgeschrieben.

Team beitreten, losradeln

Dabei erhalten die radaktivsten Teams, ebenso wie die radaktivsten Schulklassen ein Preisgeld vom Landkreis Reutlingen. Prämiert werden jeweils die Teams mit den meisten absolut geradelten Kilometern sowie Teams mit den meisten Kilometern pro Teammitglied landkreisweit. Auch die radaktivsten Schulen des Landkreises mit den meisten Gesamtkilometern pro Teammitglied werden prämiert.

Zum ersten Mal in Baden-Württemberg findet in diesem Jahr der Sonderwettbewerb Schulradeln im Rahmen des Stadtradelns statt. Die Anmeldung zur Aktion ist ganz einfach möglich: Registrieren, einem bestehenden Team beitreten oder ein neues Team gründen und vom 24. Juni bis 14. Juli viele Kilometer auf dem Fahrrad sammeln. Kilometer können online erfasst werden, über die Stadtradeln-App oder den Kilometererfassungsbogen. Im Landkreis Reutlingen gibt es Angebote für Radfahrer, die nicht nur während der Aktion zur Verfügung stehen. Die Tourismusgesellschaft Mythos Schwäbische Alb bietet viele gut ausgeschilderte Radrouten. Im Naldo-Netz kann man bis 16. Oktober an Sonn- und Feiertagen in allen Zügen und vielen Bussen kostenlos das Fahrrad mitnehmen. So kann man den Sonnenalb-Express zwischen Reutlingen, Gönningen und Engstingen nutzen. (pm)

