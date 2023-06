Kampagne »Stadtradeln«: Pfullingen strampelt mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Stadt Pfullingen beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Kampagne »Stadtradeln«, bei der es um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist geht. Deshalb soll in der Zeit vom 24. Juni bis 14. Juli möglichst oft oder sogar ganz auf das Auto verzichtet und mit dem Rad gefahren werden. Der Landkreis Reutlingen hat die Organisation und Koordination für die teilnehmenden Kommunen im Kreis Reutlingen übernommen. Fördergeber und Kooperationspartner ist die Initiative »Radkultur«.

Da die Pfullinger Stadtradler im vergangenen Jahr fast die 100 000-Kilometer-Marke geknackt haben, wäre es toll, wenn auch 2023 wieder viele Interessierte bei dieser Aktion mitmachen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Stadt Pfullingen ist offiziell bei der Landkreiskampagne »Stadtradeln« angemeldet und hat dafür eine eigene Homepage erstellt.

Alle, die an dieser Aktion teilnehmen möchten, müssen sich dort registrieren, wobei hier immer zwingend Teams gebildet werden – »teamlos« radeln geht nicht. Es kann ein Vereinsteam, ein Freizeitteam oder ein willkürlich zusammengestelltes Team gebildet werden – wichtig ist nur, dass es einen »Teamkapitän« gibt, der die Gruppe koordiniert. »Teamkapitän« ist automatisch, wer das Team neu gründet. Wer sich keinem bestehenden Team anschließen möchte, kann sich beim »offenen Team«, bei dem jeder mitmachen kann, anmelden.

Jeder Kilometer, der mit dem Rad gefahren wird, egal ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder bei einer Wochenendtour, wird gezählt. Deshalb ist auch die Teilnahme von »Wochenendradfahrern« wichtig. Die geradelten Kilometer können zum Beispiel mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der Stadtradeln-App oder einem Routenplaner ermittelt und dann der Stadt oder Gemeinde und auch dem Landkreis gutgeschrieben werden. Wer seine wöchentlichen Kilometerleistungen nicht online eintragen möchte, kann diese von Hand auf einem Kilometererfassungsbogen, der entweder auf der städtischen Homepage unter der Rubrik »Auf einen Klick – Stadtradeln« oder direkt im Online-Radelkalender aufgerufen werden kann, eintragen und dem Landkreis zusenden.

Die Teams mit den meisten Kilometern und den meisten Kilometern pro Teammitglied im Landkreis Reutlingen erhalten am Ende der Aktion eine Geldprämie (die ersten drei Plätze werden jeweils mit 15, 10 und 5 Euro je Teammitglied, jedoch maximal mit 150, 100 und 50 Euro prämiert. Auch die radaktivsten Schulklassen mit den meisten Gesamtkilometern und mit den meisten Kilometern pro Teammitglied erhalten eine Geldprämie für die Klassenkasse. Die ersten drei Plätze werden ebenfalls jeweils mit 15, 10 und 5 Euro je Teammitglied, jedoch maximal mit 150, 100 und 50 Euro ausgezeichnet. Mitradeln lohnt sich. (eg)

www.stadtradeln.de/pfullingen

www.pfullingen.de