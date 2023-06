»Treppeln« für den Klimaschutz: Das Reutlinger Stadtradeln startet am 24. Juni

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Landkreis Reutlingen heißt es ab Samstag, 24. Juni bis zum Freitag, 14. Juli, wieder: »Auf die Räder, fertig, los!« Denn auch in diesem Jahr nimmt der Kreis wieder in Kooperation mit der Initiative Radkultur an der Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Für drei Wochen radeln wieder alle Teilnehmenden der Aktion Stadtradeln für nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist und sammeln dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und den Landkreis. Natürlich erhalten auch in diesem Jahr wieder die radaktivsten Teams eine Belohnung. Neu für Schulen ist die Möglichkeit, am landesweiten Wettbewerb »Schulradeln« teilzunehmen.

Gemeinsam ein Zeichen setzen

Bereits zum sechsten Mal nimmt der Landkreis Reutlingen nun an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Auch immer mehr Gemeinden und Städte entscheiden sich dazu, mitzuradeln. Damit setzen sie sich gemeinsam für eine gesunde und klimafreundliche Mobilität ein, die im Landkreis eine große Rolle spielt. Ziel ist es, möglichst viele zum Mitmachen zu motivieren.

GEA-TEAM Reutlinger Stadtradler sind herzlich willkommen GEA-Leser, die ihre Fahrrad-Kilometer nicht einem Verein, einer Schule oder einer privaten Gruppe widmen, sind herzlich willkommen im Team GEA. Vielleicht gelingt es uns auch, diejenigen zu motivieren, die bislang noch nicht beim Stadtradeln mitgemacht haben, unter dem Motto: Ein besseres Klima – das haben wir alle in den Waden! Teamintern belohnt der GEA außerdem einige der Mitfahrenden, losgelöst von den ausgeschriebenen Preisen. Wichtig hierbei: Aus organisatorischen Gründen können im Team des »Generaler« ausschließlich Menschen mitmachen, die in Reutlingen wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. (GEA) www.gea.de/ stadtradeln

Insgesamt haben sich im Landkreis Reutlingen 15 Kommunen zu der Aktion angemeldet. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder Bad Urach, Dettingen an der Erms, Engstingen, Eningen, Grafenberg, Hayingen, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, Pfullingen, Reutlingen, St. Johann, Walddorfhäslach und Wannweil. Neu dazugekommen ist Trochtelfingen.

Auch in diesem Jahr erhalten die radaktivsten Teams wieder im kreisinternen Wettkampf eine Geldprämie für ihre Leistung. Gewinne können in den Kategorien »Teams mit den meisten Gesamtkilometern« und »Teams mit den meisten Kilometern pro Teammitglied« erradelt werden. Wer mitfahren möchte, meldet sich auf der Stadtradeln-Webseite an. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmenden die geradelten Strecken tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Wer keinen Zugang zur Stadtradeln-App hat, kann die Kilometer über die Homepage eintragen. Alternativ gibt es dort auch einen Kilometererfassungsbogen, der wöchentlich an wir-radeln@kreis-reutlingen.de gesendet werden kann.

Schulradel-Wettbewerb

Das Landesprogramm »Movers – Aktiv zur Schule« ruft dieses Jahr erstmals mit dem Schulradeln in Baden-Württemberg explizit Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am deutschlandweiten Radfahrwettbewerb auf. Neben einem starken Zeichen für selbstaktive und sichere Schulmobilität, soll der Wettbewerb vor allem Spaß am Radfahren im Alltag mit einem gemeinschaftlichen Ziel vor Augen schaffen.

Für die Registrierung können sich die Schulen unkompliziert über die Stadtradeln-Webseite registrieren und bei der Kategorie »Schulradeln« auswählen. Ausgenommen von der Aktion sind die berufsbildenden Schulen im Landkreis. Diese sind jedoch dazu eingeladen, beim klassischen Stadtradeln als Team teilzunehmen. Als Anreiz wird vom Landkreis unter allen aktiven Schulen ein Rad-Check verlost und die aktivsten Klassen können Geldpreise gewinnen. (eg)

www.stadtradeln.de/registrieren