Rockfestival im Kleinformat in Dettingen

DETTINGEN. Das dröhnende Geräusch von schweren Motorrädern, ein leichter Geruch von Benzin in der Luft, das ist es, was beim Motorcycle-Verein Black Devils MC Central in der Regel auf der Tagesordnung steht. Doch am Freitag, 20., und Samstag, 21. September, ab 19 Uhr verwandelt sich das Gelände im beschaulichen Dettingen, das die Devils ihr Zuhause nennen, zu einem Festival-Ground im Kleinformat. An diesem zweitägigen Event bekommen Liebhaber von Hard- und Heavy-Musik ordentlich was geboten. Denn die Devils wollen dem Publikum eine Livemusik-Veranstaltung auf hohem Niveau bieten. Besucher kamen in den vergangenen Jahren in den Genuss des Sounds von Ozzy Osbourne und konnten sich ein KISS-Spektakel darbieten lassen.

Jetzt können sich Festivalgäste darauf freuen, der Musik eines Schwergewichts der 80er lauschen zu dürfen. Am Freitag, 20. September, ab 21 Uhr, schallt nicht nur »Don’t stop believin« aus den Lautsprechern – denn die größtenteils aus Berufsmusikern bestehende Tribute Band Mister Journey bringt den Beat, der mit über 40 Millionen verkauften Platten und mittlerweile zum Kultstatus aufgestiegenen Musikgruppe Journey sowie deren zahlreiche Hits authentisch auf die Bühne.

Mit Licht- und Pyroshow

Am Samstag, 21. September, ab 21 Uhr beweisen dann fünf Schwaben mit zwischenzeitlich 17-jähriger Bandgeschichte, dass sie etwas von ihrem Metier verstehen. Die Jungs von Amplified erweitern nicht nur regelmäßig ihr Song-Repertoire mit Hits von heute sowie Klassikern der Rock- und Metal-Szene, sondern arbeiten an neuen Licht- und Pyroshows. Karten gibt es im Vorverkauf mittwochs ab 19.30 Uhr im Clubhaus, Uracher Straße 87, oder an der Abendkasse. Die Tickets gelten für beide Tage. (eg)