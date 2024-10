Ortsdurchfahrt in Wannweil wird für knapp zwei Wochen gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Die FairNetz GmbH verlegt in der Kirchentellinsfurter Straße Netzanschlussleitungen, teilte der Energieversorger mit. Für die Durchführung der Arbeiten ist eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Wannweil auf Höhe der Kirchentellinsfurter Straße Nr. 9, beim Kreisverkehr an der Johanneskirche, erforderlich. Die Umleitung erfolgt über die Kreisverkehre an der Johanneskirche und am Kaufland, jeweils über Degerschlacht. Die Kirchentellinsfurter Straße bleibt vom Kreisverkehr am Kaufland kommend bis zur Baustelle (Höhe Gebäude Nr. 9) befahrbar.

Sofern es die Witterungsbedingungen zulassen, wird am Montag, dem 28. Oktober mit den Bauarbeiten begonnen. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt voraussichtlich am Freitag, dem 8. November. Für Fragen rund um die Baumaßnahme in Wannweil steht die Koordinationsstelle der FairNetz GmbH unter Telefon 07121/582-3805 zur Verfügung. Für Einschränkungen und Behinderungen bittet die FairNetz GmbH alle betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. (pm)