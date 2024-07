Musikverein Wannweil startet mit Bücherbörse in die Ferien

Roséwein und Live-Musik soll es am Freitag, 26. Juli, unter freiem Himmel auf dem Rathausplatz in Wannweil geben. FOTO: VEREIN

WANNWEIL. Die ersten freien Tage der Sommerferien sind immer etwas ganz Besonderes: Alle müssen sich an den neuen Rhythmus gewöhnen, der Stress der letzten Schulwochen fällt ab und die Gewissheit, dass jetzt so viele schulfreie Tage vor einem liegen, lässt viele Schülerherzen höher schlagen. Für die Eltern ist das oft mit der Frage der Beschäftigung des Nachwuchses verbunden. Damit keine Langeweile aufkommt, hat sich der Musikverein Wannweil ein ganzes Programm für den Ferienstart ausgedacht.

Der Auftakt ist bereits der erste Ferientag am Donnerstag, 25. Juli, an dem die Jugend eine Bücherbörse organisiert. Hier können sich Groß und Klein mit Ferienlektüre eindecken: von Kinder- und Jugendbüchern, Sachbüchern, Reiseführern über Romane und Krimis bis hin zu Kochbüchern wird alles angeboten und kann gegen eine Spende an die Jugendkasse des Musikvereins mitgenommen werden. Die Jugendsprecher Pia und Maxi sind ganz schön beschäftigt und ein wenig aufgeregt, denn sie sind zusammen mit dem Jugendorchester JoWa für die Veranstaltung verantwortlich: »Es ist mega, dass wir als Jugend sowas Cooles organisieren dürfen und noch dazu was für unsere Jugendkasse tun können.«

Instrumente ausprobieren

Parallel dazu wird bis 19 Uhr ein Instrumentenschnuppern angeboten, bei dem jeder Interessierte die Instrumente des Musikvereins ausprobieren und so das richtige Instrument für sich finden kann. Musikschulleitung Renee Goudswaard sagt: »Das Instrumentenschnuppern ist immer wieder von magischen Momenten begleitet, wenn Musiker und Instrument zueinander finden.« Wie die Bücherbörse ist das Instrumentenschnuppern nicht nur für Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene dürfen sich hier ausprobieren. Goudswaard betont: »Wir haben einige Erwachsene bei uns in der Musikschule, die neu mit einem Musikinstrument beginnen oder nach Jahren wieder anfangen. Unsere Lehrer sind für alle Altersstufen geschult.« Eine kleine Überraschung gibt es für alle Schülerinnen und Schüler, die im aktuellen Zeugnis eine 1 in Musik haben. Sie müssen dafür am Donnerstag, 25. Juli, einfach nur ihr Zeugnis mitbringen.

Nachdem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Donnerstag mit musikalischen Eindrücken und Ferienlektüre eingedeckt haben, können es sich die Erwachsenen am Freitagabend gut gehen lassen. Da lädt der Musikverein zum Rock ’n’ Rosé ein. Angeboten wird auf dem Rathausplatz Wannweil eine Roséverkostung von sechs Roséweinen und Rosésekten. Dazu bieten die Aktiven des Musikvereins kleine kulinarische Köstlichkeiten an. Zusätzlich geben Sankt Diablo aus Nürtingen ein Rockkonzert. Der Dirigent und Vorstand Martin Rein sagt dazu: »Unser letztes Roséfest stand 2020 noch ganz im Zeichen von Corona und ist doch bei vielen in Erinnerung geblieben. Dieses Jahr wird es ganz anders und hoffentlich genauso unvergesslich.« (eg)