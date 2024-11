Metzinger Michi Schurr gewinnt Koch-Duell bei »The Taste on Tour«

Bitte aktivieren Sie Javascript

FÜRTH. Ausgesetzt mitten auf einem Acker im malerischen Frankenland: Die TV-Show »The Taste on Tour« begann für den Metzinger Koch Michi Schurr mit einem kleinen Abenteuer. Welche kulinarische Herausforderung für den Finalisten der zwölften Staffel von »The Taste«, bevorsteht, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nur so viel: Er sollte sich in der am späten Mittwochabend auf Sat.1 ausgestrahlten Sendung mit Tobias Pecher, auch ein ehemaliger Kandidat des Original-Formats, ein Koch-Duell liefern. Bis zur letzten Sekunde tüftelte der 27-Jährige an seinem Löffel-Gericht. Dieses kam bei Juror Alexander Kumptner letztlich einen Tick besser an - gleichbedeutend mit dem Einzug ins Halbfinale des neuen Formats.

Enges Duell mit Tobias Pecher

Bereits im Vorfeld des Duells zeichnete sich ab, dass es eine enge Entscheidung werden würde. »Tobi ist ein krasser Battle-Partner«, lobte Michi Schurr seinen Konkurrenten, der ihm durch seine Karriere in der Sterne-Gastronomie imponiert. Wie Michi Schurr hatte er in der Original-Show bei Coach Alexander Kumptner für Furore gesorgt. Auf einem Traktor kam ihr damaliger Mentor angefahren. »Der Auftritt war sagenhaft«, freute sich Michi Schurr.

Der österreichische TV-Koch erklärte den Kandidaten ihre Aufgabe. In nur 60 Minuten sollte ein Gericht auf einem Löffel kreiert werden, bei dem die Haselnuss im Mittelpunkt steht. Auf einem idyllischen Haselnusshof bei Fürth probierten die Kandidaten zunächst die vielfältigen Produkte der Familie Stiegler – von gerösteten Nüssen bis hin zu Nuss-Nougat-Aufstrichen. »Das ist eine Geschmacksexplosion«, zeigte sich Michi Schurr begeistert. Und hoch motiviert: »Ich wollte unbedingt beweisen, dass ich nicht nur ein Finalist von damals bin, sondern auch hier eine starke Performance abliefern kann.«

Mit einer klaren Idee startete der 27-Jährige in der ihm fremden Küche: Kaiserschmarrn sollte es werden, kombiniert mit Haselnuss in drei Variationen, Vanillesoße, Nougatcreme und einer Apfelkomponente. »Ich bin eher der herzhafte Typ, aber heute wollte ich mit etwas Süßem überzeugen – besonders, weil Alex als Österreicher Kaiserschmarrn liebt.« Nach dem Startschuss rannte Michi Schurr direkt in eine Vorratskammer, schnappte sich mehrere Schüsseln und stellte auf dem Rückweg seinem Konkurrenten Tobias Pescher eine davon hin. »Geiler Typ«, meinte der laut lachend.

Darum geht's bei »The Taste on Tour« »The Taste on Tour« ist ein Ableger des Kochformats »The Taste«. In der Sendung treten ehemalige Kandidaten von »The Taste« sowie Sterneköche an besonderen kulinarischen Hotspots in Deutschland und Österreich gegeneinander an - ohne vorher die Aufgabe zu kennen. Bekannte Gastro-Experten wie Tim Raue und Alexander Herrmann bewerten die wie im Originalformat in Löffeln zubereiteten Gerichte. Zu sehen sind die insgesamt zehn Folgen seit dem 23. Oktober immer mittwochs im Anschluss an »The Taste« im linearen TV-Programm des Senders Sat.1. Auf dem Streamingdienst Joyn sind bereits alle Folgen verfügbar. (GEA)

Mehrere Hürden bei der Zubereitung

Die Zubereitung verlief nicht ohne Hürden. Erst verkalkulierte sich Michi Schurr mit der Backzeit seines Teiges im Ofen: »Die Zeit verging wie im Flug. Das hat mir Angst gemacht.« Dann überlegte er hin und her, ob er die Soße abbinden soll - er fragte sogar seinen Mitstreiter nach seiner Meinung. »Das hat mich kirre gemacht«, gestand er. Doch seine Intuition zahlte sich aus: Er entschied sich, die Vanillesoße ungebunden zu lassen, und fügte spontan Eierlikör hinzu, was dem Löffel eine besondere Note verlieh. Der Kaiserschmarrn selbst wurde außen knusprig und innen luftig. »Das ist Champions League«, freute sich Michi über das Ergebnis. Wenige Sekunden vor Ablauf der Zeit fiel dem Koch eine Zitrone im Regal auf, die er spontan über den Löffel raspelte. Sein Fazit zum fertigen Löffel: »Ich find's geil.«

Nach der Verkostung zeigte sich Coach Alexander Herrmann beeindruckt. »Man sieht sofort, dass die Haselnuss der Star ist,« lobte er die Optik des von Michi Schurr dargebotenen. Geschmacklich überzeugte sein Gericht durch klare, harmonische Aromen und den mutigen Einsatz von Säure. »Der hat mehr geschnalzt als der Löffel von Tobi,« meinte der TV-Koch, bevor er Michi Schurr zum Sieger des Duells kürte.

»Ich verstehe die Welt gerade nicht so wirklich«, sagt der von seinen Gefühlen überwältigte Metzinger. »Es ist unfassbar, dass ich gewonnen habe.« Mit dem Sieg zog er in die nächste Runde von »The Taste on Tour« ein. Im Halbfinale, das am kommenden Mittwoch (23.20 Uhr) auf Sat. 1 ausgestrahlt wird, lud TV-Koch Frank Rosin Michi Schurr nach Nordrhein-Westfalen ein. (GEA)