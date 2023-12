Metzinger Ex-GNTM-Kandidatin überrascht mit Umstyling

Das Metzinger Model Vanessa Kunz wurde bei »Germany's next Topmodel« vor allem wegen ihrer türkisfarbenen Haare bekannt (links) . Jetzt präsentierte sie einen neuen Look

METZINGEN. Als »die mit den türkisen Haaren« ist Vanessa Kunz einst bei »Germany's next Topmodel« (GNTM) bekannt geworden. Jetzt hat sich das Metzinger Model überraschend von ihrem Markenzeichen verabschiedet. Nach einem Umstyling hat sie jetzt lange, braune Haare. »Eine neue Ära wurde hiermit eröffnet«, schreibt die 22-Jährige zur Präsentation ihres neuen Looks auf Instagram. »Ich kann’s kaum fassen, wie schön das Ergebnis geworden ist.«

Weniger glücklich war Vanessa Kunz in der GNTM-Staffel des Jahres 2022 als ihr Chefjurorin Heidi Klum einen türkisfarbenen Pagenschnitt mit Pony verpasst hatte - und damit für großes Aufsehen sorgte. Vom »Schock-Umstyling« war damals in den Medien die Rede. »Am Anfang war es tatsächlich ein krasser Schock«, sagte sie im vergangenen Jahr im GEA-Interview.

Zuerst habe sie vorgehabt, nach dem Ende der Casting-Show des TV-Senders ProSieben ihre Haare wieder in ihr natürliches Braun zu färben - doch dann hielt sie an ihrer Frisur fest. »Sie hat mir sehr geholfen, noch mehr aus mir herauszukommen. Ich hatte plötzlich ein ganz anderes Level von Selbstbewusstsein«, sagte sie und beteuerte damals, dass ihr die türkisen Haare mittlerweile »tatsächlich auch sehr gut« gefallen.

Warum jetzt also das Umdenken? »Ich wollte schon immer etwas Neues ausprobieren und mich in meinem Look weiterentwickeln«, teilt Vanessa Kunz dem GEA mit. Die Entscheidung für die neue Haarfarbe und die Haarverlängerung mittels Extensions wurde dabei im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Experten der Haarkosmetikmarke Schwarzkopf getroffen, um ihre »natürliche Schönheit und Vielseitigkeit zu unterstreichen«, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Metzinger Model sagt nach ihrer Transformation: »Ich muss mich noch an den neuen Look gewöhnen. Aber er passt viel besser zu meiner Persönlichkeit.«

Geteilte Meinungen der Instagram-Fans

Die Entscheidung für die »lange braune Mähne« fühle sich für sie wie ein »aufregender neuer Abschnitt an«, so Vanessa Kunz, »und ich hoffe, dass meine Fans genauso begeistert sind wie ich«. Auf Instagram haben immerhin schon mehr als 10.000 ihrer insgesamt fast 150.000 Follower ihr Umstyling-Video mit »Gefällt mir« markiert. Auch der Großteil der Kommentatoren unter dem Video findet den neuen Look »wunderschön«. Es gibt aber auch einzelne User, die es schade finden, dass sie ihr türkisfarbenes Markenzeichen aufgegeben hat. Manch einer bezeichnet ihren neuen Look gar als »langweilig«.

Ob sie noch einmal »die mit den türkisen Haaren« wird, wie sie sich in ihrer Instagram-Beschreibung immer noch selbst nennt, oder sie ihren neuen Style dauerhaft behält, darüber schweigt Vanessa Kunz. (GEA)