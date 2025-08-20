Bühne frei für Kamele, Artisten und Clowns in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wenn das Zirkusteam um Gitano Frank mit den 30 Sattelzügen auf dem Festplatz anrollt, geht die harte Arbeit erst richtig los. Mit Kind und Kegel und rund 30 Tieren schaffen die Zirkusleute auf dem Festplatz ihre eigene kleine Welt zum Auftreten und Wohnen. Damit der Aufbau reibungslos verläuft, braucht es viele helfende Hände. »Beim Aufbau muss jeder anpacken«, sagt Gitano Frank. Und damit meint er wirklich jedes Mitglied der Artisten-Crew. Schon die jüngsten Nachwuchsartisten müssen dem Papa Gitano Frank helfen. Allein drei Generationen sind beim Aufstellen des großen rot-weißen Zirkuszeltes beteiligt. Alle Einzelteile müssen an Ort und Stelle gebracht werden: Die fleißigen Helfer legen die Metallstangen an den Rand des Zirkusdaches, mit Schnüren verbinden sie die Dachplanen, und dann werden die Elemente Stück für Stück zusammengesetzt, wie in einem Puzzle.

Viel Zeit bleibt der Artistengruppe nicht, denn am Freitag soll die Show in Metzingen beginnen. Zum ersten Mal gastiert der Circus Arena in Metzingen auf dem Festplatz Bongertwasen. Dass der Zirkus nach Metzingen kommt, war aber schon lange klar. »Wir müssen uns ja immer zwei Jahre im Voraus auf die Festplätze bewerben«, berichtet Gitano Frank. Mit Pferden, Eseln, Rindern, Kamelen und Hunden will die 25-köpfige Truppe das Publikum begeistern. »Wir sind ein ganz klassischer Zirkus mit Tieren, Clowns und Artisten, wie man es eben kennt«, sagt Gitano Frank. Eine Show voller Schein, Schimmer und Glimmer. Und das schon mittlerweile seit acht Generationen. Er selbst ist schon seit 35 Jahren Teil der Zirkusfamilie.

Wöchentliche Schulwechsel für Artistenkinder

Ein Leben, das er und auch seine Kinder nicht anders kennen. »Wir werden in den Zirkus reingeboren«, erzählt der Zirkusartist. Für seine Kinder bedeutet das unter anderem fast wöchentliche Schulwechsel. »Die Kinder gehen immer da zur Schule, wo wir gerade unterwegs sind«, sagt Gitano Frank. Ein Zuhause gibt es zwar in Groptitz in Sachsen. Wohl aber eher nur auf dem Papier als Postanschrift. »Wir haben ein festes Winterquartier, aber da sind wir fast nicht, da wir das ganze Jahr unterwegs sind«, betont der Zirkuskünstler beim Aufstellen einer Metallstange. Zuhause ist für die Crew eben die Bühne.

Wobei das Leben hinter der Bühne nicht nur glitzert und glänzt. Der Zirkus steht immer wieder vor Herausforderungen. »Ein Zirkus ist ein Fass ohne Boden«, bedauert Gitano Frank. Es geht immer wieder was kaputt, das repariert werden muss. Auch um die Tiere muss sich sein Team kümmern. Doch auch die Zuschauer hätten sich im Lauf der Jahre verändert. Wie genau, da muss Gitano Frank nicht lange überlegen:»Schauen Sie sich doch hier mal um: Als ich Kind war, kamen immer viele Kinder und Jugendliche aus den Städten zum Schauen und Helfen, heute kommt hier niemand mehr zum Aufbau«. Laut dem Zirkusartist hat die Jugend kein großes Interesse mehr am Zirkus. Er vermutet, dass unter anderem die vielen Angebote im Internet das Zirkuserlebnis ersetzen.

Auch die Jüngsten müssen mithelfen und sich um die Tiere kümmern. Foto: Sarah Kugele

Weitermachen, bis es nicht mehr geht

Die Shows sind zwar oft gut besucht, aber dennoch nicht ausverkauft. Mit ein wenig Hoffnung blickt er auf den Wetterbericht, der möglicherweise für Metzingen ein paar Regentage ankündigt. »Das könnte gut für uns sein«, sagt Gitano Frank. Auch wenn das Zirkusleben nicht immer einfach ist, kommt aufgeben für ihn nicht infrage. Denn der Zirkus ist sein Leben und das soll auch erstmal so bleiben: »Wir machen so lange weiter, wie es eben funktioniert«. (GEA)